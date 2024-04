Aspinall podržava nezadovoljne navijače: ‘Termin početka UFC-a 304 je užasan’

Podijeli :

xAndyxRowlandx PMI-5053-0006 via Guliver

UFC 304 održava se 27. srpnja u Manchesteru u Engleskoj i očekuje se da će sadržavati dvije borbe za naslov.

Preliminarne borbe počinju u 23 sata po lokalnom vremenu a glavne borbe u čak 3 ujutro (4 po našem vremenu). Tom Aspinall se angažirao da se UFC 304 u Manchesteru pomakne na neki razumniji termin.

Dakle, ovo bi trebala biti repriza UFC-a 204 iz 2016. godine, kada je glavni meč večeri između Michaela Bispinga i Dana Hendersona trajao do oko 5 ujutro. Očekuje se da će Tom Aspinall odraditi obranu privremenog naslova u teškoj kategoriji, a on se složio s obožavateljima o tome koliko je odluka o terminu loša.

“Kao sportašu, kao borcu, to iskreno ne čini veliku razliku”, započeo je. “Par tjedana prije, morat ću se probuditi i trenirati u to vrijeme ili ostati budan ili što već. Letio sam preko svijeta više puta i borio se u različitim vremenskim zonama, tako da nije tako loše. Kao obožavatelj koji to želi gledati uživo? Mislim da je to apsolutno užasno”, nastavio je Aspinall.

“Mislim da to jednostavno nije fer prema navijačima, nije fer prema navijačima iz Ujedinjenog Kraljevstva. Očito je to uglavnom američka publika pa to razumijem, žele joj prodati. Ali zašto im ne mogu prodavati poslijepodne, što je naše večernje vrijeme?”

Kao što je Aspinall primijetio, događaj će biti rasprodan bez obzira na to u koje vrijeme ga UFC održava u Manchesteru ali bi svi mi voljeli da je u neko ‘normalnije’ EU vrijeme.