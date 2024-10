Alex Pereira otkrio niz ozljeda i nesreća s kojima se suočio uoči UFC-a 307

Podijeli :

Photo by Louis Grasse PxImages via Guliver

Brazilski as je u nedjelju rano ujutro još jednom pokazao zašto ga mnogi trenutno smatraju najboljim svjetskim borcem, ali tek na tiskovnoj konferenciji poslije UFC-a 307 saznali smo da je njegov izlazak u oktogon nekoliko puta mogao biti prekinut.

“Borba je bila stvarno teška, ali samo moj tim dobro zna koliko je ovaj kamp bio težak”, rekao je Pereira.

“Prošao sam kroz puno stvari za koje zapravo nitko ne zna. Bio sam u Brazilu prije više od mjesec dana, imao sam problema s vizom, svaki dan sam išao u konzulat pokušavajući vidjeti je li moja putovnica spremna za preuzimanje. Napokon sam se vratio u SAD, proveo oko tjedan dana u Connecticutu, bio sam ovdje tri tjedna, u međuvremenu sam bio na antibioticima. Imao sam temperaturu, boljelo me grlo i svašta se dogodilo. Također, kad sam bio u Brazilu, ozlijedio sam rebro. Bila je to ozljeda koju sam imao prije otprilike godinu dana i vratila se, tako da je i to nešto s čime sam se nosio. Kad sam došao ovamo, grlo mi je još uvijek bilo loše. Otišao sam liječniku, dobio još jednu turu antibiotika. Čak sam i snimio video – tada sam rekao u videu da ću ga pokazati ako pobijedim, pa možemo to kad tad izbaciti – ali prošao sam puno toga. Također, vratila mi se ozljeda na ligamentu nožnog prstu koju vučem još od UFC-a 300. Puno je stvari kroz koje sam prošao u ovom kampu. Bila je to teška borba, ali imao sam i težak uvod u ovu borbu, i zapravo se osjećam jako ponosan na sebe u ovom trenutku.”

Nije nikakvo čudo da je ‘Poatan‘ pun raznih poteškoća s obzirom na to da je ove godine branio naslov čak tri puta uz četvrtu borbu za naslov od studenog 2023 g. Samo za usporedbu, Khabib Nurmagomedov, jedan od najvećih ikada, u cijeloj karijeri svoj pojas branio je ukupno tri puta. Iako je na svim sudačkim karticama izgubio prve dvije runde, u trećoj je našao svoj ritam, a u četvrtoj apsolutno demolirao sjajnog izazivača Khalila Rountreeja Jr. i tako ostvario joj jednu spektakularnu pobjedu.

VIDEO / Pogledajte majstoriju kojom je Pereira zadržao pojas poluteške divizije!

Nakon meča izrazio je svoje namjere da ostane u poluteškoj kategoriji radije, nego da juri za naslovom u drugoj kategoriji, što bi ga moglo dovesti do susreta s pobjednikom nadolazeće izvanredne UFC 308 priredbe u borbi glavnih kandidata Magomeda Ankalaeva i Aleksandra Rakića. Ali, izgleda da to ovaj puta neće biti tako brzo:

“Mislim da postoji granica. Želim se gurati što više mogu. Imam 37 godina i želim iskoristiti vrijeme, ali moram uzeti pauzu. Imam neke obveze u Meksiku, Koreji i Malti…moram uzeti malo slobodnog vremena, ali ću trenirati.”