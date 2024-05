Alen Babić ima novi meč, bori se protiv neporaženog Engleza u teškoj kategoriji

Podijeli :

Reuters via Guliver

Ponajbolji hrvatski profesionalni boksač od danas i službeno ima ugovoren sljedeći nastup.

Babić će 6. srpnja kročiti u ring, a protivnik će mu biti neporaženi Britanac Johnny Fisher (11-0). Meč je ugovoren u teškoj kategoriji i Babića čeka vrlo težak ispit.

Johnny Fisher borac je od kojeg Britanci očekuju velike stvari u budućnosti. Prema BoxRec-ovoj rang ljestvici on zauzima 68. mjesto u poretku svjetskih teškaša, a na listi je ukupno 1440 teškaša. Alen Babić trenutno nije rangiran u tom poretku.

Borba će se održati u Londonu, a za očekivati je da će predvoditi cijelu priredbu.

Povodom toga, oglasio se i sam Babić:

‘‘12 godina svog života dao sam boksu. Lomio sam svaku kost koja se može slomiti i dogurao sam od uličnih borbi do dva meča za WBC-ovu titulu prvaka! Također sam od neopjevanog heroja nacije došao do najvećeg zlikovca. Stavio sam život na čekanje tijekom svih ovih 12 godina, a sada će sve to spasti na ramena Johnnyja Fishera! Kao i uvijek, idemo na sve! Dva muškarca kročit će u ring, ali samo jedan će preživjeti kako bi ispričao priču. ‘Savage‘ kakvog nikada prije niste vidjeli”, poručio je Savage.