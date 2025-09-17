VIDEO / Zagreb upisao još jedan poraz u Ligi prvaka

Podijeli :

Jedini hrvatski predstavnik u rukometnoj Ligi prvaka, RK Zagreb, poražen je i u drugom kolu. Na gostovanju kod Wisle Plock zagrebački klub je izgubio s 30:27.

Čitavi susret je Zagreb morao hvatati zaostatak te nijednom nisu vodili. Nekoliko puta bili su u egalu, a to je posljednji put bilo kod rezultata 3:3. Nakon toga je Wisla cijelo vrijeme vodila, a Poljaci nisu pokleknuli ni kad je Zagreb smanjio na 24:23.

Na kraju je Wisla slavila s 30:27 te su tako upisali drugu pobjedu u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Zagreb, s druge strane, ima dva poraza.

Najbolji kod Zagreba bio je Ihar Bialiauski sa sedam golova dok je kod Wisle najbolji strijelac bio Mitja Janc sa šest pogodaka. Zagreb u sljedećem kolu Lige prvaka igra protiv Barcelone na domaćem parketu dok Wisla gostuje kod Magdeburga.