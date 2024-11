Zagreb i službeno dobio novog trenera, predstavljen proslavljeni BiH stručnjak

Podijeli :

BiH rukometni stručnjak Velimir Petković preuzeo je klupu RK Zagreb, potvrđeno je danas na press konferenciji zagrebačkog kluba gdje je Petković i predstavljen.

“Imam želju da se što više susrećemo ovako, to bi onda značilo da imamo uspjeh. Lijepo je ovo sve čuti, to su reference koje te preporuče, ali sad slijedi posao i dokazivanje. Drago mi je što sam sjeo na klupu europskog velikana, to Zagreb za mene jest, bez obzira što možda trenutno rezultati nisu kao prije. Dolazim iz inozemstva, znam koliko to ime vani znači tako je i za mene ovaj klub ostao jedno veliko ime, rekao je Petković, koji je bio na pressici zajedno s predsjednikom Vedranom Šupukovićem i glavnim menadžerom kluba Božidarom Jovićem”, pa nastavio:

“Znam da je teško raditi u Zagrebu jer su očekivanja velika. Ja sam uvijek bio prijatelj kluba, imao sam velik broj igrača koji su ovdje prošli, nikada nisam prekidao taj kontakt, tako da ne dolazim u neku novu sredinu, bio sam često u Zagrebu, često i na tribinama, sa svim trenerima prije sam u dobrim odnosima, s Božidarom Jovićem kontakt nikada nisam prekidao.

Mogu reći da sam otprilike snimio situaciju u momčadi, normalno je da svaki trener donosi nešto svoje, sigurno ću pokušati nešto svoje donijeti. Svaki trener se žali na vrijeme, nema se vremena, ali kako je meni, tako je i svim trenerima, pogotovo onima koji imaju klubove koji igraju u eur1opskim natjecanjima”, kazao je novi strateg Zagrebaša.

Petković je posljednji angažman imao kao izbornik ruske reprezentacije, koju je vodio od 2020. do 2024., no zbog sankcija uvedenih ruskom sportu nije mogao nastaviti posao nakon 2022. Kao trener, karijeru je započeo ondje gdje je i igrao – u banjalučkom Borcu, kojeg je 1991. odveo do EHF kupa, s Jovićem kao članom te ekipe. Najveći uspjeh postigao je u Njemačkoj, gdje je vodio nekoliko klubova, posebno se istaknuvši u Göppingenu i Füchse Berlinu, koje je također odveo do EHF naslova, a 2005. proglašen je najboljim trenerom Bundeslige.

Podsjetimo, Andrija Nikolić dao je ostavku na poziciji trenera Zagreba nakon što je klub doživio šesti poraz u Ligi prvaka u sedam utakmica. Poraz od Magdeburga, rezultatom visokih 36:24, bio je kap koja je prelila čašu.

“Ja sam veliki radnik, ako treba 24 sata sam u dvorani i koji mene igrači budu pratili bit će s nama, koji ne budu, jasno da neće. Sigurno da ima stvari za promijeniti, osobito u obrani. To je neki moj znak, svvaka moja momčad je imala dobru obranu, a to je ključ jer ako samo zabijate golove, razlika je uvijek ista, a ako imate dobru obranu, onda možete napraviti puno.

U napadu možemo malim izmjenama napraviti neke novosti, recimo položaj igrača u odnosu na napadu. Tranziciju Zagreba moram pohvaliti, to je pohvala za bivše trenere, za kondicijske trenere, tu ću samo još malo agresivnosti tražiti u završnici. Ono što je još stvar koju radim jest da puno razgovaram s igračima, to mi donosi puno dragocjenih saznanja”, zaključuje Petković.

Zagreb očekivano ima sve pobjede u hrvatskom prvenstvu, ali zasad zauzima zadnje mjesto u skupini A Lige prvaka, a sljedeći susret igra upravo protiv Magdeburga – 20.11. u Areni Zagreb.