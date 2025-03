Vujović poslao poruku Vučiću: Bojim se što će biti 15. ožujka, nadam se da neće biti najgori scenarij!

Podijeli :

Legendarni rukometaš, kasnije trener ukazao je na dramatične trenutke koji se događaju u Srbiji

Već nekoliko mjeseci srpski studenti brojnim prosvjedima pokušavaju mobilizirati i ostatak društva da nakon dugog niza godina kažu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dosta je tvoje diktature.

„Baš, baš sam zabrinut, svašta sam očekivao, ali čak ni od Vučića nisam očekivao ovaj scenarij koji on javno iznosi… Nevjerojatno. Ne želim da dođe do nekih nereda, problema, da neko bude ozljeđen ili nešto gore… Od tog trenutka nema nazad. Toliko je sve to postalo prljavo, što se sve upotrebljava, u kakve svrhe, odmah se potrčalo da je onaj policajac napadnut od strane studenata, iako se na snimkama vidi da ga je udario drugi policajac… Nije mi jasno da on šuti, kako može da… Da li je ucijenjen, kako je moguće da policajac koji zna koga je udario šuti? Gdje nam je nestala čast, poštenje?“, počeo je legendarni rukometaš Veselin Vujović za Nova.rs.

Za subotu 15. ožujka najavljeni su najveći prosvjedi.

„Nadam se da još uvijek ima pameti, da neće doći do sukoba ili građanskog rata, i vjerujem da još uvijek ima vremena da se na pristojan, ljudski, demokratski način pronađe rešenje. Ukoliko se ne dogodi to i dođe do sile, ona je na nju potrebno odgovoriti silom, a samim tim će biti i srušena ona osnova ove priče i borbe djece da žive u nekoj boljoj, ljepšoj, uređenijoj Srbiji.“