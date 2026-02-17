VIDEO / Rukometaši Zagreba spremni za PSG: ‘Možemo ih iznenaditi, dođite nas podržati u Arenu!’

Podijeli :

Rukometaši Zagreba u srijedu od 18:45 nastavljaju s Ligom prvaka, a u zagrebačku Arenu stiže PSG.

Hrvatski prvaci su u gostima bili blizu bodova, no utakmica nije završila kako su htjeli. Ivano Pavlović i Jakov Gojun otkrivaju da je baš zato motivacija još veća.

“Svima je nama lakše i ljepše kada se reprezentativci vrate s medaljom. Mi smo već od 8. siječnja u pogonu, u srijedu otvaramo drugi dio Lige prvaka. Dobro smo odradili, sve mi je lakše kad kreću utakmice i jedva čekam. Svjesni smo što nas čeka, igra se za bodove, za titule, za pehare u ovom drugom dijelu sezone, ali spremni smo.”, objašnjava kapetan Gojun te dodaje:

“U nama je i dalje žal što na njihovom terenu nismo uspjeli do bodova. Vodili smo četiri razlike desetak minuta prije kraja i trener nas je pohvalio, no nismo uspjeli slaviti. Sad oni dolaze u našu Arenu, vjerujem da će publika s velikim aplauzom dočekati reprezentativce, ali i nas koji smo dobrim utakmicama pokazali da možemo. PSG je dobra ekipa, imaju nevjerojatan budžet, no nisu ni s tim napravili neki brutalan rezultat.”

Gojun je bio član PSG-a, osjeća li i dalje da igra protiv nekog svoga?

“Ma otišla je moja generacija, ali drago mi je igrati protiv bivše momčadi. Vjerujem da ćemo odigrati pravu utakmicu i da ih možemo iznenaditi.”

Navijače je u zagrebačku Arenu pozvao i Ivano Pavlović. Vrijeme znate – 18. veljače od 18:45, podržite Zagreb i pozdravite brončane reprezentativce!