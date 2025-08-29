VIDEO / Hrvatski rukometaš grubim startom zaradio crveni karton u Bundesligi

Podijeli :

Počela je njemačka rukometna Bundesliga, a u prvom kolu igra se derbi Melsungena i Rhein-Neckar Löwena. Na obje strane Hrvatska ima svoje predstavnike, David Mandić za Melsungen te Halil Jaganjac za Lowen. Upravo je ovaj potonji obilježio prvo poluvrijeme. Osam sekundi prije kraja poluvremena Jaganjac je napravio grub prekršaj te je zbog toga, nakon provjere snimke, zaradio isključujući crveni karton umjesto prvotne dvije minute. Rezultat na poluvremenu bio je 14:13 za Melsungen, a Mandić i Jaganjac se nisu upisali u strijelce.