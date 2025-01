Slovenac koji je igrao s Duvnjakom za SK: ‘Vratit će se on, želim još jednom zaigrati protiv njega’

Podijeli :

Kevin Domas Panoramic via Guliver Images

Slovenska je reprezentacija u istoj situaciji poput hrvatske uoči drugog kruga Svjetskog rukometnog prvenstva nakon uvjerljivog poraza od Islanda. Bit će tu još svega u toj novoj grupi, tvrdi slovenski reprezentativac Miha Zarabec u razgovoru za Sport Klub.

Iako neupitno potišteni nakon razočaravajućeg poraza od Islanda 23:18, reprezentativci Slovenije kao pravi sportaši zaustavili su se pored svakog novinara koji ih je to tražio u mix zoni Arene Zagreb. Fer i korektno, čestitali su Islanđanima na zasluženoj pobjedi, ali isto tako poručili – niste vidjeli sve od Slovenije i nikome protiv nas neće biti lako u drugom krugu.

Pa tako ni Hrvatskoj.

No, idemo prvo rezimirati Island. Riječ dobiva Miha Zarabec (33), slovenski srednji vanjski. Slovence je naprosto izludio islandski vratar Viktor Hallgrimsson s 15 obrana.

“Nije samo vratar kriv, nego i mi sami. Izgubili smo utakmicu u prvih 30 minuta. Napravili smo previše tehničkih grešaka i promašili dosta zicera. Ovo nije bila naša igra. Imamo puno rezerve, ništa nije izgubljeno i moramo vjerovati. U istoj smo situaciji kao Hrvatska.”

Obrana nije primila puno, ali veći je problem bio napad.

“Očekivali smo ovako tvrdu obranu Islanda. Bili su duboki, a mi nismo našli rješenje. U svakom elementu bili su bolji od nas. Nisam zadovoljan, ali znam da možemo puno bolje od ovoga. Moramo igrati brže, više se križati… Pokazali smo u prošlosti da se znamo dići nakon poraza. Imamo taj karakter”, smatra član poljske Wisle Plock, gdje igra nekolicina Hrvata (Mirko Alilović, Lovro Mihić, Leon Šušnja i odnedavno Luka Stepančić).

Slijedi drugi krug, Hrvatska i Egipat kao glavni suparnici.

“Prvo moramo pobijediti Argentinu. Za nas je to prvo finale. Gledali smo utakmicu Hrvatska – Egipat. Egipat je stabilan, igra dobro u poznatom sistemu Pastora. Znamo kako on radi. Možemo pobijediti jedne i druge, na istom smo nivou.”

Utakmica u nedjelju protiv Hrvatske mogla bi biti odlučujuća jednima i drugima, ako se tako poklope prethodni rezultati.

“Nismo još u situaciji razmišljati o tome. Hrvatska nije puno promijenila pod Sigurdssonom. Dobro se poznajemo. Bit će i njima teško protiv nas. Moraju se i oni podići nakon prvog kruga, a uz to imaju i pritisak domaćeg terena. Bit će svega u ovoj grupi. Sve su reprezentacije tu negdje, na istoj razini. Ne plašimo se nikoga.”

Zarabec je čak šest godina (2017. – 2023.) bio suigrač hrvatskog kapetana Domagoja Duvnjaka u njemačkom gigantu Kielu. O njemu priča s velikim divljenjem.

“Dule je već sada legenda. Pravi karakter na terenu i izvan njega, vođa koji bi dao sve za svoju momčad. Predobar je čovjek i prijatelj. Kad se radi, radi se. Kad je zaje*ancija, onda je zaje*ancija. Poštujem ga, dosta sam naučio od njega.”

Miha bi se rado još jednom sučelio s nekadašnjim suigračem, ali to se za sada ne čini realnim. Ili?

“Poznavajući ga, znam da će se vratiti na ovom turniru i zaigrati”, zagolicao nam je malo maštu Zarabec.

“E, sad, koliko bi to bilo pametno, on najbolje zna, ali želim još jednu utakmicu igrati protiv njega. Želim mu sve najbolje osim u zadnjoj utakmici protiv nas, haha. Zaslužio je oprostiti se na najbolji način. On je jedan od najvećih sportaša.”