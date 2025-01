Sjajne vijesti za Hrvatsku: Dva važna igrača vraćaju se u sastav za okršaj s Francuskom!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Veliko polufinale Svjetskog prvenstva u rukometu između Hrvatske i Francuske igra se sutra u 21 sat u Areni Zagreb.

Dan uoči ovog ključnog dvoboja, izbornik Dagur Sigurdsson dobio je veliko pojačanje – u momčad su se vratili Igor Karačić i Luka Cindrić.

Obojica su imala problema s ozljedama, ali sada su spremni za bitku koja vodi u finale.

Podsjetimo, Karačić prvotno nije bio pozvan na prvenstvo, no zbog ozljeda Cindrića i Domagoja Duvnjaka naknadno je donio poziv. U međuvremenu se i on ozlijedio te je propustio četvrtfinale s Mađarskom, ali sada se vraćaju i on i Cindrić.

Kapetan Duvnjak se već u utakmici protiv Islanda vratio u sastav.