Šipić: Gladni smo za medaljom, cilj nam je pobijediti

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija 15. siječnja od 20:30h u zagrebačkoj Areni započinje put na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a prvi protivnik bit će Bahrein.

Prvenstvo su na konferenciji za medije najavili izbornik Dagur Sigurdsson te reprezentativci Marin Šipić i Dominik Kuzmanović.

Koje je pravo lice reprezentacije?

Šipić: Ja se nadam ovo poslije treće utakmice. Ali to su sve prijateljske utakmice i ne znaš kakve su taktike imali protivnici, jesu li nešto posebno vježbali, jesu li pokazivali najjača oružja. To su utakmice za izvježbati nešto svoje i isprobati taktiku. Ne znam je li to pravo mjerilo, protiv Makedonije je utakmica bila gusta, a Sloveniju smo uvjerljivo dobili. Mi smo neke stvari testirali i nadam se da ćemo izgledati kao protiv Slovenije.

Kako diše reprezentacija dva dana prije prve utakmice?

Šipić: Pitao me jedan čovjek osjećamo li da je prvenstvo doma. Osjećamo, ali mislim da će pravi osjećaj biti tek kad prvi put uđemo u punu Arenu. Tada ćemo dobiti taj dodatan pritisak, ali i želju. Bio sam dio ekipe kad smo osvojili srebro 2020. i veliki dio ide na navijače koji su nas bodrili svaku utakmicu i davali nam neku nenormalnu snagu u trenucima kad je najpotrebnije.

Protivnici?

Šipić: Na prvu svi misle da je lagana skupina, ali sigurno neće biti tako. Prije par godina smo igrali s Bahreinom u skupini, do poluvremena je bilo neriješeno, na kraju smo ih slomili i dobili više od deset razlike. Mislim da je to ekipa koja može napraviti štetu, ali mislim da ne mogu to držati 60 minuta. Ako ostanemo u fokusu, trebali bismo ih slomiti do kraja utakmice.

Slično mišljenje imam za Argentinu. Ozbiljna ekipa koja može pobijediti bilo koga. Egipat nam je prije 2 prvenstva pokazao kako može igrati, na prvoj utakmici su nas poslali kući. Najozbiljniji protivnik u našoj skupini.

Na koji način provodite slobodne vrijeme?

Šipić: Nemamo baš puno sadržaja oko hotela, ali mislim da je to dobro jer više vremena provodimo zajedno. Družimo se u hotelu, izmišljamo igrice, od jamba do kvizova.

Poruka navijačima?

Šipić: Neka dođu u što većem broju, neka uživaju s nama i neka nam pomognu. Navijanje i bodrenje nam znači i daje dodatnu snagu.

Kako je bilo igrati na krilu?

Šipić: I na Olimpijskim igrama sam završio u par navrata na krilu. Bili smo spremni da se to može dogoditi, pogotovo na utakmici u kojoj smo imali jedno krilo u sastavu. Znali smo da ću ja to morati preuzeti ako se Mandiću što dogodi. Ja sam spreman, ako treba još neku drugu poziciju, može.

Osjećate li glad za uspjehom i medaljom?

Šipić: Ne bih bio sportaš da kažem da ne osjećam glad za medaljom. To je jedina glad koju mi svi imamo. Nitko nije došao ovdje družiti se s prijateljima ili da mu bude super u Karlovcu, svima je glavni cilj doći pobijediti.