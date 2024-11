Rukometašice Lokomotive protiv moćnih Španjolki za ulazak u Europsku ligu

Podijeli :

Rukometašice Lokomotive će u subotu pokušati osigurati još jednu zimu u Europi, a u dvorani Kutiji šibica na Trešnjevci igrat će prvu kvalifikacijsku utakmicu za ulazak u Europsku ligu, natjecanju u kojem su nastupale i prošle sezone.

Suparnice Lokosicama su vrlo jake, španjolski ATTICGO Bm Elche, a prvu ovosezonsku europsku utakmicu najavio je trener RK Lokomotiva Vedran Krkač.

“U zadnjem kolu kvalifikacija za ulazak u grupnu fazu Europske lige, igrat ćemo protiv španjolske ekipe Elche. One su prošle sezone završile na prvom mjestu nakon redovnog dijela Španjolske lige, a u finalu play-offa su izgubile u borbi za prvaka. Također, prošle sezone osvojile su Eurokup. To je odlična ekipa koja njeguje moderan rukomet, agresivnu obranu, duboku zonu… Mi ćemo dati svoj maksimum i probat ćemo ih iznenaditi. Pripremamo se, snimili smo ih i dobro ćemo ih analizirati. Prošle godine nismo bili favoriti pa smo ipak u kvalifikacijama uspjeli iznenaditi Švicarke. To ćemo pokušati i ove godine ponoviti protiv Španjolki. Do utakmice u subotu u Kutiji šibica imamo još nekoliko dana u kojima ćemo se maksimalno pripremiti, a nakon toga imamo još pet dana do uzvrata u Španjolskoj, koje ćemo također iskoristiti za analizu i pripremu. S pozitivnom atmosferom i dobrom pripremom, siguran sam da možemo parirati Španjolkama”, optimističan je Krkač.

Utakmicu je najavila i Tena Japundža.

“Sljedeća dva vikenda očekuju nas dvije vrlo zahtjevne utakmice. Cilj je pobijediti i proći u grupnu fazu Europske lige, kako bismo i ove godine u kontinuitetu nastavile igrati u Europi. Imamo cijeli tjedan da ih dobro izanaliziramo, pripremimo se i da ništa ne prepustimo slučaju. Igraju agresivnu obranu i ‘vuku u leđa’, tako da se na to moramo dobro pripremiti. Sve je ostalo, rekla bih, na nama. Ako odigramo dobru obranu i pomognemo vratarkama, vučemo polukontru i kontru, što je uvijek bio naš ‘forte’, mislim da možemo igrati sa svima”, kaže iskusna igračica Lokomotive.

Utakmica Lokomotiva – ATTICGO Bm Elche igra se u Sportskoj dvorani Trešnjevka, popularnoj Kutija šibica, u subotu u 16 sati. Ulaz je slobodan.