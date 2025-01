Mediji iz susjedstva skidaju kapu Sigurdssonu: ‘Povukao je ključni potez utakmice…’

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Hrvatska je na dramatičan način izborila pobjedu nad Mađarskom rezultatom 31:30 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u rukometu.

Iako su Mađari pet minuta prije kraja imali prednost od četiri gola, hrvatski rukometaši su, uz gromoglasnu podršku prepunih tribina Arene Zagreb, serijom 5:0 uspjeli preokrenuti utakmicu.

Pobjedu je Hrvatskoj donio Marin Šipić golom u posljednjoj sekundi, što je izazvalo oduševljenje među navijačima i igračima. Uzbudljiv dvoboj i spektakularan preokret nisu prošli nezapaženo, pa su regionalni mediji opširno izvijestili o velikoj pobjedi Hrvatske.

“Hrvati nestvarnim preokretom otišli u polufinale SP-a: Mađari ispustili veliku prednost, a sada pakiraju kofere”, naslov je Telegrafu iz Srbije, dok u tekstu piše:

“Rukometna reprezentacija Hrvatske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva poslije dramatične pobjede nad Mađarskom od 31:30, u meču punom preokreta i napetih momenata. Iako su Hrvati pet minuta do kraja gubili četiri gola, sjajan finiš u kojem su obrane Pešića te preciznost Glavaša i Šipića napravili seriju od 5:0 donijeli su im nevjerojatan preokret i pobjedu. Mađarska je kontrolirala rezultat veći dio drugog poluvremena, ali ključne greške u posljednjim minutama, uključujući promašene napade i izgubljene lopte, omogućile su Hrvatskoj da iskoristi priliku i postigne pobjedonosni gol u posljednjoj sekundi preko Marina Šipića.“

Blicu iz Srbije naslov je “Hrvati u polufinalu Svjetskog prvenstva poslije osam godina!”, dok u tekstu piše: “Mađarska je u 23. minuti vodila s 13:10 i imala napad, a Srna je tada dobio isključenje zbog prigovora. Paradoksalno, ali Hrvatska se tada u potpunosti vratila u meč. Mađarska je zaigrala 7 na 5, a njihov prazan gol je bio kažnjen golovima Filipa Glavaša s njihove polovice u rasponu od samo 30 sekundi.”

Isti izvor navodi velike zasluge Islanđanina na klupi Hrvatske za njen preokret:

“Nakon gola Lučina za 21:20, Mađarska je nanizala tri pogotka, pa je povela 24:21. Sigurdsson je tada pozvao time-out, što mu se ubrzo isplatilo jer se Hrvatska serijom od 3:0 vratila na novo izjednačenje. Trener Mađarske Rodriguez je odgovorio istom mjerom, a njegovi igrači serijom od 5:1 otišli su na, činilo se, nedohvatljivih +4 u 54. minuti. Mađarska je vodila s 30:26 pet minuta prije kraja, a tada Sigurdsson povukao još jedan ključni potez utakmice. Izvadio je Kuzmanovića iz igre i na gol poslao Ivana Pešića koji je u kratkom periodu imao tri obrane, da bi potom Hrvatska došla do serije 4:0 i izjednačila na 30:30, nakon gola Glavaša sa 7 metara. Mađari nisu uspjeli postići gol u narednom napadu, a “kockastima” je ostalo tek 10 sekundi za posljednji napad. Bilo je to dovoljno da pronađu usamljenog Marina Šipića, koji u posljednjoj sekundi postigao gol za pobjedu Hrvata 31:30. To je pogodak koji je odveo Hrvatsku u prvo polufinale SP-a nakon osam godina.”

“Gori Arena, gori Zagreb: Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva!” naslov je SportSporta iz BiH uz napomenu:

“Hrvatska je polufinale izborila nakon nezapamćene drame u prepunoj Areni Zagreb.” U tekstu piše: “Laszlo Bartucz u 53. minuti zaustavlja zicer Maraša i Mađari su u tim momentima imali utakmicu u svojim rukama, ali Hrvatska se nije predavala i u 58. minuti stiže na gol zaostatka 30:29 tako da smo gledali dramatičan finiš. U 59. minuti golom Glavaša iz sedmerca Hrvatska dolazi do 30:30 i Mađarska je imala napad za polufinale, ali bila je pasivna i zatim Šipić pogađa za 31:30 i polufinale Hrvatske.”