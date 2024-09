Kljaić za SK: Zagreb ima dobre šanse za prolaz, a to što je Sigurdsson napravio je sramotno

Podijeli :

Zagreb je upisao drugi ovosezonski poraz u Ligi prvaka. Kielce i Kolstad su bili nepremostive prepreke, ali zato je u Areni pala velika pobjeda protiv Aalborga. Razloga za paniku nema, s obzirom da je do kraja grupne faze još 11 utakmica.

Kad je riječ o rukometnom svijetu, čovjek koji sve zna je zasigurno Nenad Kljaić. U razgovoru za Sport Klub prokomentirao je Zagrebov nastup, ali i idućeg protivnika. Uz to, osvrnuo se na reprezentaciju što se tiče Olimpijskih Igara i Svjetskog prvenstva.

Kako ste vidjeli ovaj nastup Zagreba u Ligi prvaka (ukupno treći ove sezone)?

“Zagreb je imao šansu. Pogotovo nakon što je Sagosen izašao iz igre zbog ozljede. Nažalost, napravio je previše tehničkih pogrešaka te primio dosta jeftinih golova iz brzog centra i polukontri. Nije uspio, ali protiv Kolstada bio je blizu pozitivnog rezultata.”

Hoće li ovaj poraz biti presudan za Zagreb što se prolaza grupe tiče, iako je odigrano tek treće kolo?

“To ništa ne znači jer ova grupa u kojoj se Zagreb nalazi je puno jača od one druge skupine. Svatko može dobiti svakoga i tu nema nekakvih favorita. Osim toga, grupna faza je tek krenula tako da sve može otići u jednom ili drugom smjeru. U svakom slučaju, Zagreb može dobiti ili izgubiti.”

U tri odigrane utakmice Zagreb je ostvario pobjedu i dva poraza, što znači da je osvojio samo 2 boda. Kako vi gledate na to?

“Zagreb je u utakmicama sa Kielceom i Kolstadom bio u egalu da bi na kraju pao. Po meni, radi nekakve tehničke greške poput ispadanja lopte i krivih dodavanja. Znači, daje lopte protivničkim igračima. Je li to neiskustvo, teško bih rekao. Mislim da se vanjski igrači previše rotiraju i da nema nekakve stalne postave, koja bi se uigrala. Stalno se rotiraju jedni pa drugi igrači. Međutim, ima dobre šanse da prođe dalje.”

Sljedeći suparnik je Szeged, koji je solidno ušao u Ligu prvaka.

“Zagreb ima šansu protiv Szegeda s kojim je uvijek dobro igrao. Isto tako ima velike izglede za pobjedu u Areni Zagreb.”

Nažalost, Hrvatska nije uspjela proći skupinu na Olimpijskim Igrama u Parizu (ispala sa 4 osvojena boda, odnosno dvije pobjede i tri poraza). Vaš komentar?

“To je bio totalni debakl. Mene čudi da Sigurdsson nije smijenjen, a same pripreme bile su odrađene na sramotan način. Otići na Olimpijske Igre sa toliko malo treninga je vrlo neozbiljno. U Ligi prvaka vidi se da Zagreb relativno solidno igra te da igrači poput Kuzmanovića i Martinovića u Njemačkoj imaju zapažene uloge. To je dokaz da mi imamo nekakav igrački kadar, koji je komotno mogao ući u polufinale kao što su ušle Njemačka, Slovenija i Španjolska. Te reprezentacije po igračkom kadru nisu nikakve bolje reprezentacije od nas pa su bile u polufinalu, a nas nije bilo na karti. To je sve bilo očekivano s obzirom da smo otišli sa samo 20-ak kvalitetnih i odrađenih treninga, što je premalo da bi se moglo nešto napraviti.”

Nakon Olimpijskih Igara slijedi Svjetsko prvenstvo u kojem smo jedan od domaćina uz Dansku i Norvešku. Nalazimo se u skupini sa Argentinom, Bahreinom i Egiptom. Vaš pogled na to što nas čeka sljedeće godine?

“Imamo otvoren put do polufinala. Mislim da ćemo daleko dogurati na Svjetskom prvenstvu. To će se dogoditi zahvaljujući Zoranu Gobcu i njegovom utjecaju, a ne kvaliteti Sigurdssona. Mislim da je Gobac vidio kako od Sigurdssona nema baš neke koristi, a sa njegovim autoritetom i utjecajem te domaćom publikom i laganim vjetrom u leđa od strane sudaca mislim da možemo puno napraviti.”