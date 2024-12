Hrvatska deklasirala Italiju u prvoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hrvatska muška rukometna reprezentacija svladala je Italiju s uvjerljivih 36-20 (15-10) u pripremnoj utakmici odigranoj u nedjelju u Poreču.

Bila je to prva utakmica izabranika Dagura Sigurdssona u pripremama za Svjetsko prvenstvo kojem je Hrvatska jedan od domaćina, uz Dansku i Norvešku, a koje će biti održano od 14. siječnja do 2. veljače.

U porečkoj dvorani “Žatika”, koja će biti domaćin jedne skupine u prvom krugu Svjetskog prvenstva, razlika u kvaliteti suparnika bila je vidljiva već u prvom poluvremenu, u kojem su hrvatski rukometaši došli do najvećih osam golova prednosti (14-6) u 24. minuti, ali su Talijani do kraja tog dijela utakmice uspjeli smanjiti zaostatak do 15-10.

No, u drugom poluvremenu je prednost rasla iz minute u minutu, prvi put je postala dvoznamenkasta u 41. minuti (23-13), da bi završila na konačnih +16 (36-20).

Marin Jelinić je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac hrvatskoj reprezentaciji. Po četiri gola postigli su Josip Šimić, Mateo Maraš i Tin Lučin, a po triput su mrežu pogađali Luka Lovre Klarica, Ivano Pavlović, Marin Šipić i Filip Glavaš. Ivan Pešić je imao 12 obrana (12/22), a Matija Špikić šest (6/16).

U reprezentaciji Italije najbolji su strijelci bili Giacomo Savini i Umberto Bronzo sa po tri pogotka svaki.

Hrvatska reprezentacija se još nije okupila u kompletnom sastavu, jer su nedostajali reprezentativci koji igraju u Njemačkoj te još neki koji nisu dobili dopuštenje od svojih klubova da se priključe pripremama, jer ovo još nije bio službeni EHF tjedan.

Reprezentativci će sada dobiti tri slobodna dana i ponovno se okupiti 2. siječnja u Prelogu. U tom dijelu priprema predviđene su još dvije pripremne utakmice: 8. siječnja (20.15 sati) u Varaždinu protiv Sjeverne Makedonije te 10. siječnja (20.15 sati) u zagrebačkoj Areni protiv Slovenije.

Hrvatska će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 15. siječnja (20.30) utakmicom protiv Bahreina u Areni Zagreb, a u prvom dijelu natjecanja će naši rukometaši još igrati protiv Argentine (17. siječnja, 20.30 sati) i Egipta (19. siječnja, 20.30 sati). Tri reprezentacije će nastaviti natjecanje u drugom krugu.