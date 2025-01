Glavaš je pobjedu posvetio nesretnom suigraču

Podijeli :

Ima Hrvatska na vratima možda i ponajboljeg svjetskog vratara u ovom trenutku Dominika Kuzmanovića, ali ima i Mateja Mandića, koji trenira koji će se uskoro vratiti na Zagrebov gol i u sljedećim akcijama na vrata Hrvatske.

Jedan od junaka i sve omiljenije desno krilo Filip Glavaš dugo je slavio na terenu. No, u tim trenucima kada je srce vruće, kada su misli pronaći najbližeg do sebe i zagrliti i poljubiti Glavaš je otišao po jedan dres. Navukao ga je preko glave, te šetao dvoranom. bio je to tres Mateja Mandića (koji je bio u našem studiju), Zagrebovog golmana koji je na bizaran način propustio SP. Propustio je veliko natjecanje zbog teške ozljede koju mu je prije dva mjeseca nanio sada bivši klupski suigrač Miloš Kos, reprezentativac Srbije.

