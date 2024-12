Duvnjak o incidentu koji je šokirao Hrvatsku: ‘Nikad to nisam doživio, vjerujem da će Manda biti spreman za SP’

Podijeli :

Eva Manhart / kolektiff via Guliver Images

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak progovorio je o incidentu u svlačionici RK Zagreba.

Golmana Zagreba Mateja Mandića teško je ozlijedio suigrač Miloš Kos. Kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak nije skrivao razočaranje zbog situacije, ali je istaknuo svoju podršku suigraču.

“Moram reći da mi je jako žao što se dogodio taj nesretni incident. Zaista mislim da nikakvom obliku nasilja nije mjesto ni u sportu, ni u životu, nigdje. Osobno, nikad se nisam susreo s takvom situacijom i vjerujem da to nije nimalo lako, i za cijeli klub, i za navijače pa za sve nas”, rekao je Duvnjak za Germanijak.

Istaknuo je Mandićevu mentalnu snagu i profesionalizam.

“Manda je odličan dečko, prošao je već neke ozljede u karijeri, iako je jako mlad. Istovremeno, jako je zreo u glavi, optimist je i ja vjerujem da će Matej Mandić biti spreman za Svjetsko prvenstvo. Uostalom, i prije početka Eura prošle sezone Manda je bio upitan zbog ozljede, a znamo svi i što se događalo s Dominikom Kuzmanovićem, pa je u Njemačkoj branio briljantno. To je bilo ne tako davno.”

Kapetan je Mandiću pružio podršku.

“Manda ima podršku svih nas, svi smo uz njega, na popisu igrača je i jaka je to glava. Uz to, mislim da će njegova čudesna snaga i velika želja da igra prvenstvo biti dodatan plus u oporavku.”