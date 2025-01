Duvnjak najavio SP: ‘Nema lakog protivnika, ali jedna je reprezentacija svijet za sebe’

U utorak započinje 29. Svjetsko prvenstvo rukometaša, kojeg zajednički organiziraju Hrvatska, Danska i Norveška, a hrvatski rukometaši žele osvojiti šestu svjetsku medalju.

Svoje je posljednje Svjetsko prvenstvo za Dnevni Avaz najavio i Domagoj Duvnjak.

“Čovjek koji je ostvario jednu od najboljih karijera u povijesti rukometa polako se sprema reći zbogom ovom sportu u kojem je ostavio dubok trag. Ovog puta još ne svom klubu Kielu, ali reprezentaciji Hrvatske – da.

“Bilo je svega, i lijepih, i teških, i tužnih, i nezaboravnih trenutaka, ali sve je to sport, sve je to život. Sjećam se svojih početaka kad sam tek došao u reprezentaciju, svih velikana koje ste Vi spomenuli, a s kojima sam trenirao. Za mene je to sve bilo nestvarno, izgledalo je kao jedan predivan san koji evo, još traje.

Ne bih trošio riječi o sebi, svi smo pa tako i ja kao kapetan maksimalno usredotočeni na Svjetsko prvenstvo, da budemo što bolji, pogotovo jer igramo na domaćem terenu. Nestrpljivi smo, imamo veliku želju pružiti dobre igre Hrvatske i jedva čekamo da krene Svjetsko prvenstvo”, najavio je SP i otkrio koga smatra favoritom:

“Teško je to pitanje. Rekao bih da danas nema lakog protivnika i da svi igraju rukomet. Teško je reći tko je ili nije favorit. Sam turnir je također dosta težak, igra se svaki drugi dan. Danska, Norveška, Švedska, Njemačka, Španjolska, Francuska, Egipat… Ako bih nekoga morao izdvojiti, Danska je svakako svijet za sebe, ali ponavljam danas zaista nema lakog protivnika. Svakoga možemo pobijediti, ali isto tako i izgubiti.”