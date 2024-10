Cindrić zabio pet pogodaka u finalu SP-a za klubove

Rukometaši Veszprema pobjednici su 17. izdanja Super Globea, Svjetskog klupskog prvenstva rukometaša u Kairu nakon što su u finalu nakon produžetaka pobijedili dvostrukog branitelja naslova Magdeburg sa 34-33.

Mađarskom sastavu to je prva titula klupskog prvaka svijeta, a rekorder je i dalje Barcelona s pet naslova.

Bilo je to sjajno finale. Veszprem je bolje otvorio susret povevši sa 3-0, no Magdeburg je uzvratio, sredinom prvog dijela Nijemci su imali 12-9, no na poluvrijeme su otišli s golom viška (14-13).

U drugom dijelu mađarski sastav je u nekoliko navrata imao +4 (22-18, 23-19, 24-20), ali je Magdeburg polako smanjivao zaostatak izjednačivši na 28-28 golom Lukasa Mertensa minutu prije kraja.

Veszprem je imao zadnji napad, ali Nedim Remili nije uspio zabiti. Mađari su u produžetku poveli s dva razlike, 33-31, imali su i 34-32, a Magdeburg je uspio tek smanjiti na konačnih 34-33.

Mađarski sastav su do naslova pobjednika predvodili Francuzi Fabregas s devet i Remili s osam golova, dok su naš Luka Cindrić, Christian Descat i Mikita Vailipau zabili po pet golova. Rodrigo Corrales je sakupio 14 obrana.

U redovima njemačkog sastava najefikasniji su bili Omar Magnusson sa sedam i Albin Lagergren sa šest golova.

U susretu za 3. mjesto egipatski Al Ahly je pobijedio Barcelonu s 32-29.

Egipatski sastav su predvodili Mohsen Ramadan sa sedam golova, te Yasser Saifeldeen i Ahmed Adel sa po pet golova, dok su na španjolskoj strani najefikasniji bili Slovenci Blaž Janc sa šest i Domen Makuc s pet golova.