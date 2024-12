Červar sjetno o stanju hrvatskog rukometa: ‘Padat ćemo sve dublje, i tome ne vidim kraja’

Podijeli :

Jörg Schüler, Getty Images Sport

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija doživjela je teški poraz protiv Švicarske na Europskom prvenstvu 2024., što je rezultiralo neuspjehom u plasmanu u drugi krug natjecanja.

Ovo je najlošiji rezultat reprezentacije od stjecanja samostalnosti, a dodatno boli činjenica da Hrvatska nije uspjela svladati ekipe poput Farskih Otoka i Švicarske, koje su donedavno imale poluamaterski status u rukometu.

Bivši izbornik i legendarna figura hrvatskog rukometa, Lino Červar, šokiran je ovim ishodom i za Jutarnji list je komentirao:

“Nikad nisam bio jedan od onih koji je javno upirao prstom i obračunavao se s kolegama, ma kakvi bili naši međusobni odnosi. Reći ću samo da mi je žao što se to dogodilo, žao mi je kao čovjeku koji i dalje voli i živi rukomet. Teško mi je bilo gledati djevojke koje plaču nakon ispadanja, teško mi je bilo gledati onu utakmicu u kojoj nismo mogli pobijediti Farske otoke. Tako nešto je nedopustivo, to se nije smjelo dogoditi. No, sami smo si krivi za to što se događa”

“Potpuna je financijska nestašica, samo u Slavoniji ugasili su nam se deseci klubova, odumire provincija od koje je naš sport živio. Struka je uništena, nema više trenera-učitelja, nema više baze iz koje su nekad proizlazili veliki sportski uspjesi. Ono što je pritom najtragičnije, nema niti traga nekoj strategiji koja bi to promijenila. Dok druge zemlje napreduju, primjerice, moji Talijani, kojih u rukometu nije bilo nigdje, rastu iz godine u godinu jer imaju odličan sustav rada s mlađim kategorijama. Kod nas svi misle da mogu zagrabiti u državnu vreću s novcem, a da pritom nemaju jasnu strategiju razvoja. Plačemo, a nitko ništa konkretno ne poduzima, nema više onog nekadašnjeg sportskog entuzijazma. Nažalost, padat ćemo sve dublje, i tome ne vidim kraja.”