Canjuga: ‘Bitno je da uđemo u četvrtfinale, ali stavljati teret da se osvoji medalja je neprimjereno’

Sljedeći tjedan počinje Olimpijski rukometni turnir. Pripremio: Matej Kalem

Branitelj naslova iz Tokija je Francuska, koja je ove godine osvojila Euro i ujedno je domaćin Olimpijskih Igara. Zanimljivo, u prethodna četiri turnira našla se u finalu. Tri puta osvojila je zlato (pobjede nad Islandom 2008., Švedskom 2012. i Danskom prije tri godine), a jednom je ostala kratka pa se morala zadovoljiti sa srebrom (poraz od Danske 2016.). Ostaje za vidjeti može li doći do petog uzastopnog finala.

Hrvatska je zadnju medalju na Olimpijskim igrama osvojila prije čak 12 godina. Bio bi jako veliki uspjeh kada bi se iz Pariza vratila sa medaljom. Hoće li uspjeti u tome, bit će poznato uskoro.

Sigurdsson objasnio konačan odabir putnika za Pariz i najavio okršaj s Francuzima

Rukometni trener Vladimir Canjuga je u razgovoru za naš portal najavio zadnji prijateljski dvoboj prije polaska na Olimpijske Igre. Uz to, osvrnuo se na skupine i istaknuo je da smo među favoritima za prva četiri mjesta ako ponovimo igru protiv Egipta.

Ovaj tjedan Hrvatska igra zadnji pripremni susret uoči Olimpijskog rukometnog turnira (suparnik je Francuska). Vaša najava ogleda?

“Mislim da je to dobar potez. Osobno sam bio u Varaždinu i gledao utakmicu protiv Egipta. Izbornik Sigurdsson odabrao je dvije dobre ekipe, ali ne zaboravimo da nas prije dvije godine Egipat dobio sa deset razlike. Protivnici nisu izabrani iz drugog ili trećeg kvalitetnog razreda, a Francuzi su najbolje mjerilo. Nemamo što izgubiti, a možemo puno dobiti da vidimo gdje smo i što smo. S njima križamo se u četvrtfinalu ili polufinalu ako prođemo dalje. Nemamo ih u grupi i to je dobar izbor. U Francuskoj igra se Olimpijski turnir i to je jako dobro.”

Sa Francuzima već smo se susreli na zadnjem Euru u Njemačkoj. Rezultatski je bilo neizvjesno bez obzira što smo izgubili, a ovo je prilika da uzvratimo za taj poraz.

“Mislim da Sigurdsson neće tražiti pobjedu pod svaku cijenu, nego će vjerojatno rješavati neke dileme. Normalno je da nema trenera na svijetu, koji ne želi pobijediti. Neće se ići „grlom u jagode“ kako se kaže i da se dobije pod svaku cijenu. Najvažnije je da se netko od igrača ne povrijedi i da ne dobije preveliku minutažu. Ne zaboravimo da se još uvijek naporno radi u fizičkom smislu i da će se kalkulirati. Pogotovo sa postavom od 14 igrača, koji će morati odraditi cijeli turnir.”

Što se Olimpijskih Igara tiče, Hrvatska je u grupi A (tu su još Španjolska, Njemačka, Slovenija, Švedska i Japan). Po vama, može li dohvatiti četvrtfinale?

“Vjerujem i čak sam siguran, ali četvrtfinale ne mora ništa značiti. Moje iskustvo sa Olimpijade 2012. u Londonu je da smo bili drugi u skupini i u četvrtfinalu ispali od Španjolske. Norveška je bila četvrta u drugoj grupi i dobila Brazil, koji je bio vodeći u našoj. Nakon toga osvojila je zlatno odličje, a Crna Gora koju smo pobijedili u skupini igrala je finale sa Norvežankama. Bitno je da uđemo u četvrtfinale te pokušamo izbjeći možda najjače ekipe poput Danske i Francuske. Četvrtfinale je na neki način najvažnije. Kada uđeš među četiri, imaš priliku da osvojiš zlato ili broncu jer srebro si dobio sa porazom u finalu. Treba sve poduzeti da smo u grupi što bolje plasirani, da četvrtfinale lako prođe i da se izbjegnu ove dvije jake momčadi.”

Skupinu B čine Danska, Francuska, Norveška, Mađarska, Egipat i Argentina. Tko bi mogao proći?

“Ako Norveška bude kompletna, bit će izuzetno nezgodna. Znamo da je na zadnjim natjecanjima bila odlična. Egipat možda nije pokazao pravo lice, ali isto je nezgodan. Ako Argentina dođe kompletna i sa braćom Simonet, bit će vrlo nezgodna. Nezahvalno je prognozirati četiri najbolje ekipe jer jedan kiks može ti donijeti peto mjesto. Olimpijski turnir nikada jači i jedan je od najtežih u zadnjih desetak godina.”

Hrvatska je šesti put na Olimpijadi, a zadnju medalju osvojila je još 2012. godine (bronca). Hoće li Pariz napokon postati mjesto sreće što se povratka na postolje tiče?

“Ja sam uvijek optimist po prirodi, ali stavljati teret da se osvoji medalja je neprimjereno. Važno je da se naša ekipa sa novim izbornikom na neki način sastavi, da sa tim igrama stekne nekakav kontinuitet i da na Svjetskom prvenstvu u kojem smo domaćini uzmemo jednu od medalja. Čak da se dođe do polufinala i ne osvoji medalja, to bi bio veliki iskorak. Najteže je kada uđeš među četiri ekipe, a medalja se dijeli za prve tri i ti si tek četvrti koji nije osvojio. Mislim da je to izuzetno teško, ali igra sa kvalifikacijskog turnira u kojem smo zaista bili jako dobri obećaje da možemo. Odigramo li loše kao na Gjensidige Cupu, nemamo se čemu nadati. Ako odigramo kao protiv Egipta, sigurno smo među pet-šest favorita za prve četiri pozicije.”