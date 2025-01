Branko Tamše poručio Sigurdssonu: Ključ je da se ne mijenjaju igrači obrana-napad!

Slovenski stručnjak se nada će Hrvati i Slovenci u nedjelju ipak odlučivati o prolazu u četvrtfinale

Nakon petnaest godina Branko Tamše je bez posla. Ali ne očajava, kaže da svakodnevno radi više sati na svom rukometnom obrazovanju. Nekadašnji trener Zagreba i NEXE-a iz Našica u petak će u Areni uživo pogledati dvoboje Slovenije i Egipta 18 sati, te Hrvatske i Islanda 20.30. Sve je gledao dosad.

“Nisam očekivao ovakvu dramu, iako sve četiri momčadi imaju svoju klasu, adute, prednosti i mane. Netko sa strane je mogao reći kako Hrvatska ima dobar ždrijeb, ali pokazalo se da nije baš tako” – rekao je Tamše.

Što može Slovenija protiv Egipta?

“Po meni nisu bez šansi. Mi bi u pravilu najbolje odigrali kada nam je bilo najgore. Svi su nas otpisali, imali smo problema s ozljedama. Nema puno filozofije, odigrani najbolju moguću obranu, zaustaviti njihov šut s devet metara i paziti na pivota koji je jako opasan. U napadu pak biti brži, pokušati ne razbraniti njihovog golmana. Iskreno, Slovenija mora biti na gornjoj granici svojih mogućnosti.”

Nas najviše zanima Hrvatska, može li uopće utakmica sa Slovenijom u nedjelju odlučivati?

“Island je dosad pokazao najviše. Igraju moderno, imaju dobru klimu u momčad i ono što nije dobro za Hrvatsku je spoznaja da neće igrati nimalo opušteno. Golman odličan, tranzicija sjajna, imaju gotovo prolaz u rukama. Naravno, da će u psihološkom smislu umnogome ovisiti o utakmici Sloevnije i Egipta. Jer i ona usmjera raspet grupe.”

Hrvatska je izgubila od Egipta, da li ste više očekivali?

“Teško je reći, jer ostati bez Duvnjaka i Cindrića, zvati Karačića koji nije u ritmu, to je strašan udarac. Osjetilo se to u tom dvoboju. Hrvatska ima talent, ima igrače, ali ima i neke limite.”

Što bi trebala Hrvatska učiniti da svlada Egipat?

“Po meni je ključna stvar da izbornik ne igra na način jedna postava igra napad, druga obranu. to je radio često. Probao bih dobar dio utakmice igrrati tako.”

Možete nam to malo pojasniti?

“Dakle Šoštarić i Glavaš na jednom krilu, Jelenić na drugom mogu igrati oba pravca. To može i Načinović na pivotu. Martinović i Maraš na lijevom vanjskom. Na desnom to može Srna. Na srednjem vanjskom to može Karačić. Naravno, to je moje mišljenje, ja bih pokušao na taj način igrati. I slično kao i Slovenija i Hrvati moraju imati svoj najbolji dan, Kuzmanoviću to silno želim – rekao je uoči velikog rukometnog petka u Areni Zagreb Branko Tamšae.