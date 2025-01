Bivši hrvatski reprezentativac: Jesmo li mi stvarno takav narod da se ne možemo ujediniti kad treba?

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Slučaj Cindrić još je uvijek aktualna tema u rukometnim krugovima.

Izbornik hrvatskih rukometaša više je puta uvjeravao javnost kako je sve u redu između njega i Cindrića te da nema nikakvog sukoba. O ‘slučaju Cindrić‘ je progovorio i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Ninčević koji je o toj temi govorio za Net.hr.

“Moram reći što me jako smeta, što mi je na duši. Dakle, godinu dana se ništa ne priča o rukometu i onda krene Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj i onda se traže senzacije, stalno, konstantno odjednom svi pričaju o Daguru, o stanu u Zadru, stari igrači imaju neki kontra stav, umjesto da se svi tu ujedinimo, da budemo zajedno, ne, mi tražimo dlaku u jajetu, neke sukobe, klikove, page vieowe, lajkove. Stalno neke senzacionalističke vijesti se traže, da se prodaju vijesti, dobije klik, to mi je stvarno loše i nije ni malo normalno kod nas. Cindra neće igrati, pa svađa između ovog – onog, majke mi meni to nije normalno”, rekao je Ninčević, pa nastavio:

“Ja ne shvaćam, jesmo li mi stvarno takav narod da se ne možemo ujediniti kad treba. Pustite ljude na miru, kad završi SP podvlačite crtu. Tad će Sigurdsson polagati račune, tad trener polaže račune. Njima treba mir, a ne sad da razmišljaju, čitaju tko je u kakvom odnosu, tko je što. Nepotrebno se dižu tenzije i remeti mir reprezentaciji. Takvo što nije potrebno”, rekao je bivši reprezentativac.