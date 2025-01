Alilović izjavom uzburkao mađarskog izbornika: ‘Znamo da je lud, ali čudno da je ovo rekao’

Podijeli :

Hrvatska danas od 18 sati igra utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Mađarske, a strasti je uoči susreta svojom izjavom uzburkao bivši vratar naše reprezentacije Mirko Alilović.

“Mađari baš i ne blistaju na Svjetskom prvenstvu, izgubili su od Francuske s 10 golova razlike. Mislim da smo puno bolja momčad i da će nam utakmica s njima biti lakša nego protiv Slovenije. Imaju dobre igrače, ali mi smo bolji na svakoj poziciji”, rekao je Alilović za Nemzeti Sport.

Na njegovu se izjavu osvrnuo i mađarski izbornik, Španjolac Chema Rodriguez:

“Svatko može svašta reći, ali mi znamo što smo napravili da uđemo među osam najboljih. Možete pričati kako ste dobri, ali to morate dokazati na terenu. Malo je čudno što je Mirko to rekao, jer on točno zna koliko je teško dogurati ovako daleko na Svjetskom prvenstvu, ali znamo koliko je lud i očito je veliki navijač svoje momčadi.”