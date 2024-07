Žuvela: Mi smo svjetski prvaci, ali ovdje sedam ekipa može uzeti medalju

Podijeli :

Tonci Vlasic / CROPIX via Guliver Images

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je Olimpijske igre u Parizu pobjedom protiv Crne Gore sa 11:8 (3:1, 2:4, 3:1, 3:2).

Hrvatska vrsta je u Pariz stigla sa statusom svjetskog prvaka i europskog doprvaka i na startu turnira osvojila je važne bodove protiv neugodnog suparnika.

Svoja razmišljanja nakon utakmice podijelio je Marko Žuvela.

“Znali smo od početka da će biti teška utakmica i da nećemo riješiti utakmicu u prvoj četvrtini, jer Crna Gora je dobra ekipa i davala nam je glavobolje u posljednja dva sraza što smo imali s njima. Izbornik nam je rekao da smo mi svjetski prvaci i da trebamo ući u utakmicu s pobjedničkim mentalitetom, tako ćemo postaviti i u ostalih četiri utakmice u grupi.

Znali smo da imaju kvalitetu i da imaju tu neku agresivnost, ali opet smo znali u glavi da smo ipak ta bolja ekipa i samo smo se tako trebali postaviti od početka do kraja i to smo pokazali i nismo gubili glavu kad su se vratili u prvom poluvremenu i to je u trećoj četvrtini smo napravili tu razliku koju smo držali do kraja.”

Govorio je o favoritima za medalju.

“Pa dobro, među nekim favoritima sigurno jesmo, ali ne trebamo to tako gledati. Mi jesmo svjetski prvaci, ali ima tu sedam ekipa koja se svaka od tih sedam može popeti na postolje i uzeti medalju. Tako da treba biti miran u glavi, utakmicu po utakmicu i ovo zaboraviti i okrenuti se Talijanima jer to je ono što nas sljedeće očekuje. Ali isto tako i da smo danas izgubili ništa ne bi značilo jer olimpijski turnir drugi je format natjecanja, pet utakmica u grupi. Tako da, svaki bod je bitan, ali ne mora biti ključan.”

Najavio je i okršaj s Italijom.

“Pobijedili su SAD 12:8, ali od početka do kraja, kao što sam vidio, su vodili. Znamo ih već niz godina. Igramo te bitne utakmice, evo ta zadnja koja je bila u finalu u Dohi. Znamo što igraju, znamo kako se pripremiti. Mislim da neće biti sigurno iznenađenja nekih koja nam mogu prirediti. Nadam se da ćemo ući u utakmicu kao danas, s više koncentracije, da nećemo gubiti glavu i nadamo se dobrom ishodu.”