Zlatna olimpijka Matić: Nisam ni imala doživljaj kao da su Olimpijske igre

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Barbara Matić (29) osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u judu u kategoriji do 70 kilograma.

Matić je u sjajnoj borbi pobijedila Njemicu Miriam Butkereit i Hrvatskoj donijela drugo odličje na ovim Igrama. Nakon osvojenog zlata odgovarala je na pitanja novinara HRT-a. Bila je vidno pod dojmom i u pozitivnom šoku nakon velikog uspjeha.

“Prva povijesna medalja za hrvatski judo i prva zlatna u Parizu za naše sportaše. Preponosna sam, još nisam svjesna svega. Drago mi je što su obitelj i prijatelji bili sa mnom”, rekla je u uvodu za HRT.

Sve ste odradili vrlo mirno?

Nisam se htjela opterećivati, nisam ni imala doživljaj kao da su Olimpijske igre, tako je i ostalo. Kad sam dobro krenula u dan, sve je bilo lakše.

Borba u finalu?

Protiv Miriam mi je bio jedini poraz ove godine, sad smo to naplatili. Dvije sekunde su falile za ippon, ali bitno je da sam dobro odradila do kraja. Jedna kazna, u redu, tako se to radi.

Kakav je bio osjećaj na kraju?

Samo ruke u zrak, veselje, sreća i radost, to je to.

Ovo je vrhunac blistave karijere...

Ovo je san koji smo sanjali. Bili bismo zadovoljni s medaljom bilo kojeg sjaja, ali zlato… nemamo više što komentirati.

Kakav je osjećaj biti olimpijski prvak?

To me pitajte za koji dan, nemam još taj doživljaj.

Kakve reakcije dolaze na zlato?

Čula sam već komentare da se u Zagrebu pucalo kad sam ušla u finale, stvarno mi je drago i toplo mi je oko srca.

Kakva će biti proslava u Hrvatskoj, u Splitu?

Ne znam još ništa, ali mislim da će biti svašta.