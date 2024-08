VIDEO / Nije spavao 48 sati: Nole, ovo mi je najbolji trenutak u životu

Podijeli :

Kolega sa srpskog Sport Kluba, Saša Ozmo naišao je na najvećeg fana Novaka Đokovića nakon povijesne pobjede.

Među Novakovim najvećim obožavateljima je Vinay Venkatesh, čiji je primarni posao da je softverski inženjer u Googleu. No, s vremenom se toliko zaljubio u tenis, počeo je pisati o njemu, a sada je i suradnik portala Inside Tennis.

Za finale je doletio iz Kalifornije, iz San Francisca, i nije požalio.

– Ne mogu ni početi riječima izražavati ono čemu smo svjedočili. Sada sam govorio prijateljima da je ovo najbolji trenutak u mom životu. Novaka pratim od 2007. i nisam mogao ni zamisliti da će 2024. osvojiti olimpijsko zlato. Na najtežoj podlozi, na najtežem turniru, protiv jednog od najtežih zamislivih protivnika. Ima 37 godina, vratio se nakon operacije i ozljede… Ovaj čovjek je ne samo najveći tenisač, nego i najveći čovjek koji postoji”, počinje vidno emotivni Vinay razgovor za Sport Klub i dodaje:

“Ne mogu prestati, ne može prestati ovo izlijevati iz mene.” Plakala sam opet i opet. Nije me bilo cijeli turnir. U petak, kada je pobijedio u polufinalu, tada sam odlučio da jednostavno moram biti tamo za finale.”

Kako se uopće odlučio otići preko oceana?

“Da, bio sam u San Franciscu. Uopće nisam planirao biti ovdje za finale. No, kad je u petak pobijedio u polufinalu, odlučio sam – rezervirat ću let. Uradila sam to u zadnji tren, doletjela sam, nisam spavala skoro 48 sati, danas jedva da sam jela…

Ali sada ste “na Novaku”, može se reći, ha-ha.

“Da, “na Novaku”, na adrenalinu, zbog onoga što je napravio. Cijeli moj život, otkako sam bio tinejdžer pa do ove točke u mom životu – on je bio moj skrbnik koji me vodio da činim prave stvari u životu. Njemu dugujem sve (dobre) stvari koje su mi se dogodile. On je najveće ljudsko biće. Ne znam kakve veze imam sa Srbijom, Novaka sam prvi put vidio na televiziji u Indian Wellsu 2007. i odmah sam se povezao. Ponekad jednostavno vidite ljude i osjetite povezanost, ovo je bio jedan od tih trenutaka. Zaista sam blagoslovljen što sam ovdje, što mogu svjedočiti ovom trenutku s njim. Sada mogu reći da sam ga uživo vidio kako je osvojio sva četiri slama, kao i olimpijsko zlato. Na svoj način, osvojio sam zlatni slam kao navijač. Hvala Novače, siguran sam da ćemo nastaviti! Idemo!”, emotivno zaključuje Vinay za Sport klub.