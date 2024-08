Vekić: Kad se igra za Hrvatsku malo je drugačije, u meču za medalju ginem

Pobjedom 6-4, 2-6, 7-6 (8) protiv Martje Kostjuk u trosatnom trileru, nakon dvije propuštene i jedne spašene meč-lopte, Donna Vekić je postala prva hrvatska tenisačica koja je došla do polufinala olimpijskog turnira, koji na rasporedu već u četvrtak navečer.

Vekić je odlično počela, povela 4-0, osvojila prvi set (6-4), a onda došla do prednosti ‘breaka’ i na početku drugog seta (2-0). No, Kostjuk se nije psihički raspala u tom trenutku već je počela igrati na iznimno visokoj razini.

“Znala sam da neće biti jednostavno s njom. Uvijek je tako, uvijek igra bolje kad gubi i očekivala sam da će dati sve od sebe do kraja meča. Bila je borba do zadnjeg poena.”

Ukrajinka je nanizala šest gemova i odvela meč u treći set, uoči kojeg se Donna nešto duže zadržala u svlačionici.

“Trebalo mi je pet minuta samo da skinem sve sa sebe, koliko je bilo mokro, i da se presvučem. Otišla sam se samo presvući, probati se resetirati, jer ona je zaredala šest gemova gdje nije loptu promašila.”

Iako je u nekim trenucima djelovala kao da fizički više ne može izdržati snažan tempo udaraca, pogotovo kad je na prve dvije meč-lopte napravila dvije dvostruke pogreške, Vekić je pokazala iznimnu snagu volje.

“Kad se igra za Hrvatsku, to je malo drugačije. Te duple koje sam napravila na meč-lopte, to nije nešto što bih inače napravila na turnirima. No, kad se igra za Hrvatsku, više rade živci, više je nervoze. Stvarno sam dala sve od sebe.”

Od završetka četvrtfinalnog dvoboja do početka polufinalnog obračuna s Annom Karolinom Schmiedlovom, vjerojatno će proći oko 20 sati, ali Vekić ne misli stati ili odustati sad kad joj treba još samo jedan korak da se popne na pobjedničko postolje.

“Pokušat ću se oporaviti što bolje. To je meč za medalju, tako da ginem”, zaključila je hrvatska tenisačica koja će se u slučaju pobjede boriti za zlatno odličje, a u slučaju poraza igrati meč za broncu.