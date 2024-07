Vekić izborila osminu finala Olimpijskih igara u Parizu

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 3. kolo olimpijskog turnira u Parizu koji se igra na terenima Roland Garrosa, ona je u 2. kolu svladala Kanađanku Biancu Andreescu sa 6:3, 6:4 nakon dva sata igre.

Vekić je tako ponovila rezultat otprije tri godine iz Tokija kada je također stigla do 3. kola, a za korak dalje najvjerojatnije će morati svladati drugu igračicu svijeta Amerikanku Coco Gauff koja za suparnicu u 2. kolu ima Argentinku Mariju Lourdes Carle.

Protiv pobjednice US Opena i 2019. Andreescu Vekić je krenula nešto sporije, Kanađanka je povela sa 3-1, ali 28-godišnja Osječanka je tada vratila “break” zaostatka pa nakon dugog gema uspjela poravnati na 3-3, a to je bio samo početak sjajnog niza od sedam uzastopnih igara kojim je stigla do prednosti 6-3, 2-0. Pritom je pomogla i Andreescu koja je kod vodstva Vekić od 5-3 napravila dvije uzastopne servis pogreške kojima je praktički donirala taj gem, dok je u drugom gemu drugog seta samu sebe reketom udarila po palcu lijeve ruke zbog čega je došlo do 10-minutnog prekida.

No, nakon tog podužeg prekida i Vekić je malo ispala iz ritma, izgubila je četiri od narednih pet gemova pa je Andreescu povela sa 4-3uz servis. Srećom, Vekić se uspjela pribrati i odlično odigrati posljednja tri gema za zaključenje dvoboja u dva seta.