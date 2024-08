Rubljov o skandalu u boksu: ‘Da se muškarac izjasni kao dijete, bi li nastupio na dječjem turniru?’

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Bura na Olimpijskim igrama oko nastupa Iman Khelif u ženskom boksu ne jenjava.

Khelif je pobijedila Talijanku Angelu Carini, dapače, Talijanka je predao meč, a o tom događaju oglasio se i ruski tenisač Andrej Rubljov.

Rubljov je na svom Instagram profilu uputio riječi podrške Angeli Carini, a izrazio je i nezadovoljstvo što je Iman Khelif dopušteno da se natječe u ženskoj konkurenciji.

Ruski tenisač izrazio je podršku Carini ovim riječima:

“Ljudi se bore protiv nasilja, protiv nasilja u obitelji, protiv nasilja nad ženama, protiv djece, protiv bilo kakvog nasilja. Način na koji sam odrastao, odmalena, bio je takav da su me učili da štitim žene. Nije važno kakva je bila situacija sa ženom, ali ništa ne može biti vrijedno toga da muškarac fizički ozlijedi ženu. I sada, na najvećem i najvažnijem sportskom događaju, Olimpijskim igrama, gledamo uživo kako muškarac koji se identificira kao žena udara drugu ženu (govoreći da su to jednaka prava u boksu) i nitko to ne zaustavlja”, rekao je Rubljov i dodao:

“Da se muškarac identificira kao dijete, bi li mu bilo dopušteno da se natječe na dječjem boksačkom turniru? Ovo je nešto što nikad neću razumjeti. Jako mi je žao zbog talijanske reprezentativke koja se dugo pripremala za ovaj trenutak“, rekao je ruski tenisač.