Maričić: Zadnja godina je bila izrazito teška, ostvario sam snove

Hrvatski strijelac Miran Maričić, koji je u ponedjeljak Hrvatskoj donio prvu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, broncu u disciplini zračna puška 10 metara, izjavio je kako su mu ostvarili snovi.

“Nije bila mirna ruka, bilo je jako napeto finale. Imao sam jednu grešku, mislim da mi je puls bio izrazito visok, jako sam se mučio da se uspijem iskontrolirati, u pravom trenutku povući okidač i uglavnom mi je to uspijevalo. Za očekivati je da nekad u finalu to ne uspije, ali na kraju bronca, snovi su mi se ostvarili”, rekao je Maričić u izjavi za Hrvatsku radioteleviziju.

“Nadam se da me netko neće ujutro probuditi. San mi se ostvario, nakon svih medalja jedino mi je olimpijska nedostajala i sada mi je oko vrata. Ne mogu vjerovati”, dodao je.

“Zadnja godina je bila izrazito teška. Forma je bila jako dobra, međutim, cijela godina je išla u smjeru te kvote. Bio je jako težak put i mislim da me upravo taj put doveo do ove medalje, jer sam sazrio i kao sportaš i kao osoba. Bolje sam sebe upoznao i mislim da sada bolje funkcioniram pod ovako velikim pritiskom. Jako cijenim sve ovo, i to što sam na Olimpijskim igrama, što sam do jučer bio finalist, danas sam medaljaš. Žao mi je što Petar (Gorša) i ja nismo uspjeli ponoviti uspjeh iz 2018. kad smo bili obojica na podiju. Nastupamo ovdje i na 50 metara, vjerujem da i tu možemo napraviti dobar rezultat”, nastavio je, dodavši kako mu je laknulo kada se plasirao u finale.

“Nakon što sam vidio da sam u finalu, veliki kamen mi je pao sa srca, jer mi je želja bila ući u finale i onda imam priliku ostvariti snove. To se na kraju i ostvarilo. Ovaj put sam imao drugačiji pristup i zahvalan sam na Tokiju što me dosta pripremio za ove Igre u Parizu. Iskustvo iz Tokija je presudilo da ovdje osvojim medalju.”

Zlato je osvojio 19-godišnji Kinez Lihao Sheng, a srebro Šveđanin Victor Lindgren.

“Nevjerojatno je biti pored njih dvojice. Kinez već zadnje dvije godine puca nevjerojatne rezultate, od kvalifikacija do finala. On je ovdje bio neupitni favorit za zlato i na kraju ga je i uzeo. Šveđanin je svjetski prvak, tako da je to nevjerojatna ekipa”, rekao je brončani Maričić, najavivši slavlje.

“Naravno da će biti slavlja, mora biti. Olimpijska medalja mora se proslaviti. Malo ću opuštenije pristupiti malom kalibru 50 m, ali glavni cilj je tu, oko vrata”, zaključio je osvajač prvog hrvatskog odličja na Olimpijskim igrama u Parizu.