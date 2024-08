Hrvatskoj se smiješi nova medalja? Jurišić nadomak postolja nakon četiri plova

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Images

Hrvatski jedriličar Filip Jurišić drži drugo mjesto nakon četiri kvalifikacijske regate klase ILCA 7 u Marseilleu, dok je Jelena Vorobjeva 13.

Odličan debi na Olimpijskim igrama imao 32-godišnji Jurišić u četvrtak u Marseilleu, a u petak je čak pobijedio u četvrtoj regati i skočio na drugo mjesto. Hvaranin koji je u nacionalnim kvalifikacijama bivše klase laser izborio Igre ispred dvostrukog nositelja srebrnog olimpijskog odličja Tonča Stipanovića, loše je započeo dan s tek 32. mjestom od ukupno 43 jedriličara.

Filip je nakon drugoga okreta i počeo padati u poretku, no zato je briljirao u četvrtoj utrci kada je doslovce “potukao” konkurenciju vodivši od praktički od starta do cilja po vjetru do 8 čvorova jačine.

To ga je odvelo na drugi mjesto poretka s 18 negativnih bodova, samo tri manje od Australca Matta Wearna, dok trećeplasirani Peruanac Stephano Peshiera ima također 18 bodova. Do kraja kvalifikacija je još šest regata, a potom slijedi plov za odličja deset najboljih.

Jelena Vorobjeva je u jedinoj danas održanoj regati bila tek 40., pa u ukupnom poretku s 23 negativna boda drži 13. mjesto. I u ovoj klasi se jedri deset kvalifikacijskih plovova, a onda slijedi medal race deset najboljih.