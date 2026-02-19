VIDEO / ‘Vidim, znam pogađam’: Josip Brekalo se okušao u novom kvizu Sport Kluba

Podijeli :

U novoj epizodi kviza "Vidim, znam, pogađam" našeg komentatora i autora Krešimira Karačića u kojem se hrvatski sportaši natječu protiv sportskih zaljubljenika. Druga epizoda donosi nastup nogometaša Josipa Brekala protiv Damira Mikića. Testirajte i svoje sportsko znanje te pogledajte tko je došao do pobjede u ovom dvoboju, Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.