VIDEO / Mamić o studentskim prosvjedima u Srbiji: To se ne rješava na ulici!

Gosti nove epizode emisije Kida show koji se emitira na Sport Klubu, uz domaćina Duška Vujoševića, bili su Zdravko Mamić, Željko Tanasković i Toplica Spasojević.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić se nije libio ulaziti u sve teme od sporta, politike, crkve.

“Da nema košarkaških utakmica u Srbiji čemu bi se narod veselio sada kad je kod vas takva situacija.”

Mislite na studente, pitao je Vujošević?

“Nije Mamić taj koji će to vama govoriti, to će te vi u Srbiji znati riješiti. U Srbiji može biti samo jedan pobjednik i to je Republika Srbija. Samo kažem da se na ulici ta situacija ne može rasplesti i odlučiti.”