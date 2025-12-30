VIDEO / Sestrične i sportašice godine: Evo koja je ‘tajna’ sportskih uspjeha obitelji Cvjetko i Ljutić!

Podijeli :

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere, a nagrada za najuspješnije sportašice pripala je judašici Lari Cvjetko i skijašici Zrinki Ljutić.

Među ostalim, u zanimljivom je razgovoru našoj Hani Cvijanović otkrila i koliko joj znači ova nagrada:

“Jako mi puno znači. Sjećam se kad sam kao mlađa sportašica, kadetkinja, na televiziji gledala te dodjele i uvijek si razmišljala kako je to jedan od snova koje bih voljela ostvariti u karijeri. Znam da su inače tu nagradu primale europske i svjetske prvakinje, a ja sam ove godine imala drugo i treće mjesto pa nisam uopće o tome razmišljala. Trener je gledao druge sportove pa mi je rekao da bih mogla konkurirati.

Pala mi je napamet Zrinka s Kristalnim globusom i eto, priželjkivala sam, ali se nisam se previše nadala do zadnjeg trenutka.”

Tako je i bilo. Kako Lara kaže – najbolje moguće, jer je ovu važnu nagradu na kraju podijelila sa svojom sestričnom Zrinkom Ljutić.

“Ja sam mislila da ću izgubiti ili da ćemo dijeliti nagradu. Mislim da je ispala najbolja moguća kombinacija, odrasle smo skupa i prošle smo puno sportskih zgoda zajedno. Ne vidimo se često, nismo puno u Hrvatskoj, ali stvarno mi je bio gušt stajati s njom na pozornici i vidjeti i njezine roditelje u publici. Zaista poseban osjećaj, ako sam morala s nekime dijeliti nagradu, baš mi je drago da je to s njom”, objašnjava Lara.

Tri sestre Cvjetko uspješne su judašice, dok se četvero djece iz obitelji Ljutić bavi skijanjem. Mora postojati neki ‘obiteljski recept’ za takve sportske uspjehe…

“Naši roditelji baš vole sport. Kao mali smo uvijek išli na skijanje, surfanje, u Grčkoj, na Vignju, na Sljemenu… Dosta smo vremena skupa provodili baš baveći se sportom.

Mislim da je naša ‘tajna’ upravo to provođenje vremena s nama na vanjskim aktivnostima. Naši roditelji su zaluđeni sportom i puno su vremena provodili trudeći se da nas također ‘navuku’ na sport.”

Lara se osvrnula i na ovogodišnje medalje sa svjetskih i europskih prvenstava, život u Splitu, odnos sa sestrama sportašicama te ciljeve koje se još nada postići u budućnosti. Uživajte u razgovoru!