Šesterostruki olimpijski prvak bori se s rakom: ‘Ostale su mi od dvije do četiri godine života’

AP Photo/Christophe Ena, File via Guliver

Jedan od najvećih britanskih biciklista i olimpijaca, Chris Hoy, otkrio je da boluje od neizlječive bolesti.

Legendarni biciklist osvojio je šest olimpijskih zlata, a u intervjuu za Sunday Times otkrio je da se rak prostate proširio. Tumori su također pronađeni u njegovu ramenu, zdjelici, kuku, kralježnici i rebrima i rečeno mu je da su neizlječivi. Kaže da su mu preostale dvije do četiri godine života.

“Koliko god da se to čini neprirodnim, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umrijeti, sve je to dio procesa. Samo trebamo sami sebe podsjetiti na to da postoje lijekovi kojima to možemo odgoditi koliko god je moguće”, rekao je Hoy.

Također, i njegova supruga Sara boluje od neizlječive bolesti. Tek nekoliko tjedana prije njegove dijagnoze raka saznala je da ima multiplu sklerozu te da takvo stanje zahtijeva hitno liječenje.

Zajedno imaju dvoje djece, sedmogodišnju Chloe i desetogodišnjeg Calluma.