Sisak nakon brojnih kadrovskih promjena krenuo s pripremama za drugu sezonu u Alpskoj ligi

Podijeli :

KHL Sisak

Nakon što im je lani za dlaku pobjeglo doigravanje, prvaci Hrvatske, hokejaši KHL Siska, krenuli su s pripremama za novu sezonu u Alpskoj ligi, koja ove godine obilježava desetu obljetnicu. Sisački Vitezovi u njoj će nastupiti po drugi puta, želeći napraviti korak više.

Siščani zasad bruse formu na suhim treninzima pod vodstvom kondicijskog trenera Luke Krkleca, a na led Ledene dvorane Zibel stat će iza 20. kolovoza, čim uvjeti to dopuste.

Tada će glavni trener Kanađanin Josh Siembida uključiti puni režim treninga, s jasnim ciljem — izboriti playoff i ući među osam najboljih momčadi lige, najavljuju iz kluba.

Klubu, čiju okosnicu čine ponajbolji domaći igrači, ove se će se godine pridružiti nekoliko europskih i jedno dalekoistočno pojačanje.

Tako su u roster stigli Slovenac Nejc Brus (Jesenice), Ukrajinac Bohdan Panasenko (Celje), Litavac Marijus Dumčius (Sport), Latvijac Danila Larionovs (GKS Tychy) te Južnokorejac Kim Sangyeob (North Iowa Bulls).

Uz njih, momčadi su se pridružili i hrvatski igrači Luka Bodiroga (London Nationals), Vito Nikolić (Courbevoie), Nikša Jurić (St. Cloud Norsemen), Matko Idžan (Mladost) i Fran Završki (Medveščak Admiral).

KHL Sisak: Iza nas je najuspješnija sezona u modernoj povijesti kluba

KHL Sisak su napustili Carson Briere, Tyrone Bronte, Vlastimil Dostalek, Nikša Slade, Nejc Burgar i Nikita Stepanov.

U sklopu priprema Vitezovi će odigrati četiri prijateljske utakmice. Već 25. kolovoza gostuju kod mađarskog Dunaujvarosija, a 29. kolovoza idu u Jesenice.

Isti protivnici dolaze i u Sisak — Mađari 5. rujna, a generalka protiv Jesenica bit će 13. rujna.

Nova sezona počinje 20. rujna u Salzburgu, protiv Red Bulla Academyja.

Prva domaća utakmica bit će 27. rujna protiv Bregenzerwalda, kojem će to biti premijerni nastup u Sisku. Prošle sezone sva tri međusobna ogleda i dvije utakmice kvalifikacija za playoff odigrane su u Austriji.

Prošle sezone prosjek posjećenosti na Zibelu bio je 1300 gledatelja po utakmici, a klub vjeruje da će ove brojka biti još veća.

Broj klubova u Alpskoj hokejaškoj ligi ostao je isti (13), no promjena je ipak bilo.

Talijanski Asiago, bivši član ICE lige (nekada EBEL), spustio se u Alpsku ligu, dok je Celje odustalo od natjecanja.

Najviše klubova dolazi iz Italije — Cortina, Unterland, Wipptal, Meran/o, Ritten, Gardena i Asiago.

Austriju predstavljaju Kitzbühel, Bregenzerwald, Red Bull Juniors i EKZ, Sloveniju Jesenice, a Hrvatsku Sisak.