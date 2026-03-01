Karalis prekočio Bubku i Lavilleniea za drugi najbolji rezultat svih vremena!

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Grčki atletičar Emmanouil Karalis na državnom je prvenstvu oduševio skokom od 6,17 metara i time se upisao u povijest kao autor drugog najboljeg rezultata svih vremena u muškom skoku s motkom.

U krcatoj dvorani Paiania u Ateni, pred 2500 gledatelja, Karalis, koji je u Grčkoj iznimno popularan, napadao je čak i novi svjetski rekord te pokušao preskočiti 6,31 metar, no nakon dva neuspješna pokušaja odustao je od daljnjih skokova.

U povijesti skoka s motkom više od 26-godišnjeg Grka sada je skočio samo svjetski rekorder, serijski pobjednik najvećih natjecanja i najbolji sportaš svijeta prošle godine Armand Duplantis, koji u Karalisu dobiva sve ozbiljnijeg konkurenta. Šveđanin će se, želi li nastaviti svoj pobjednički niz, morati itekako potruditi.

„Ne znam što se događa! Sanjam, nemojte me buditi! Jako sam sretan. Ovdje u Paianiji, domu atletike, ostvario sam jedan od svojih snova. Presretan sam. Došli su svi ljudi koje volim i… Sada stvarno ne mogu vjerovati što se dogodilo jer već jurim prema sljedećem cilju. Dobro sam. Imam ekipu koja vjeruje u mene, ponekad i više nego ja sam. Istina, nisam preskočio 6,31 jer sam bio umoran, ali letvicu sam postavio na visinu svjetskog rekorda i zato sam zadovoljan”, rekao je nakon nastupa vidno emotivni Emmanouil Karalis.

Novim grčkim rekordom na ljestvici najboljih rezultata u povijesti muškog skoka s motkom preskočio je Francuza Renaud Lavillenie (6,16 metara), nekadašnjeg svjetskog rekordera prije dolaska Armand Duplantis, kao i legendarnog Ukrajinca Sergej Bubka (6,15 metara), bivšeg serijskog svjetskog rekordera.