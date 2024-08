Spektakularna Državna završnica Plazma Sportskih igara mladih u Rijeci

Podijeli :

Karlo Šutalo Sportske igre mladih

Više od 2000 djece iz cijele Hrvatske natjecalo se u 10 sportskih disciplina

Ljeto 2024. godine obilježeno je sportom kako u Parizu tako i u Rijeci gdje je održana Državna završnica Plazma Sportskih igara mladih. Najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi okupila je najbolje sportašice i sportaše koji su se borili za titulu državnih pobjednika i prolaz na Međunarodnu završnicu. Velika finala Coca-Cola Cupa, HEP turnira u rukometu, Tommy turnira u malom nogometu, PBZ cup-a u šahu, Kinder Joy turnira u uličnoj košarci, PAKET24 cupa u tenisu, stolni tenis, MIS turnir u odbojci, odbojka na pijesku, graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta igrali su se na čak 10 lokacija u Rijeci, a više od 2.000 djece iz cijele Hrvatske besplatno je sudjelovalo na profesionalno organiziranim natjecanjima.

Najveći malonogometni turnir u Europi – Coca-Cola Cup s kvalifikacijskim turnirima započeo je još u siječnju, a do kraja lipnja održano je više od 140 turnira na kojima se natjecalo više od 40.000 nogometašica i nogometaša. Najbolje ekipe Coca-Cola Cupa u godištima 2006. i 2008. godište i mlađi doputovali su na Državnu završnicu u Rijeku. Coca-Cola Cup osmišljen je kao društveno odgovorna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair play i timskog duha, a na terenima u Zametu, Srdočima i Kastvu gledali smo izvrsne nogometne poteze. Ekipa Protisak (Slavonski Brod) zlatna je u kategoriji 2006. godište i mlađi, a NK Gošk Dubrovnik najbolja je ekipa u kategoriji 2008. godište i mlađi.

Već petu godinu za redom u suradnji s UEFA Foundation for Children, Plazma Sportske igre mladih organiziraju nogometne turnire za djevojke i na taj način pomažu u promociji ženskog nogometa, a ŽNK Rijeka, uz potporu domaćih navijača odnijela je titulu najboljih nogometašica.

Buduće nogometne nade u Rijeci podržao je Darko Rajić Sudar, Sportski direktor NK Rijeka i predsjednik Nogometnog saveza Istre te im uručio medalje i priznanja.

Sportska dvorana Mladosti ugostila je izvrsne rukometaše i rukometašice HEP turnira u rukometu. Prvakinje Hrvatske i predstavnice na Međunarodnoj završnici su RK Novska, a u muškoj konkurenciji zlatni su Metalac (Zagreb). Održan je i MIS turnir u odbojci na kojem su Bile vile vratile titulu u Split, a ekipa Zagi obranila naslov prošlogodišnjih prvaka.

ŠN Batrina (Slavonski Brod) zlatna su ekipa Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, a s mladim nogometašima se družio i medalje im uručio Ivan Močinić, bivši nogometaš.

U Rijeci je održan i iznimno jak šahovski turnir PBZ cup u šahu. Nakon 103 održana kvalifikacijska šahovska turnira koji su se razigravali od siječnja do lipnja u 4 kategorije tako je na Državnoj završnici PBZ cup-a u šahu posebno jaka ovogodišnja konkurencija. Erik Golubović i Lana Car zlatni su šahisti u konkurenciji do 15 godina, dok su u konkurenciji do 11 godina najbolji Nora Ljaljić i Mislav Blažević.

Ekipe Marsovci i Radnice bile je najuspješnije u Kinder Joy turniru u uličnoj košarci za godište 2009. i mlađe, dok su u godištu 2011. i mlađi zlatni 3×3 Osijek.

U na teniskim terenima TC Kvarner u tri jakosne kategorije održano je Državno finale PAKET24 cupa u tenisu, a Hrvatsku će na Međunarodnoj završnici predstavljati juniori Lena Fonai, Helen Juraj, Vilmos Szucz i Filip Košćak.

Prisjetimo se sudionici su u Rijeku došli u tri smjene, u prvoj su se natjecanja održala u graničaru i atletici u sklopu Telemach Dana sporta, u stolnom tenisu i odbojci na pijesku.

Igre su trenutno aktivne u 4 zemlje: Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Sloveniji u čijim sustavima godišnje sudjeluje više od 330.000 djece i mladih, a pobjednici Državnih završnica okupit će se u Splitu od 19. do 24. kolovoza. Uz natjecanja, kupanje, druženje i svečano zatvaranje 28. sezone održat će se i All-star Dan sporta na kojem će se revijalno zaigrati šah i graničar te proglasiti nove SIM ambasadore, a događaju će prisustvovati brojne svjetske sportske zvijezde uz prigodni zabavni program za sve sudionike i posjetitelje.