Žuta podmornica ne posustaje: Slavljem protiv Mallorce zadržali su korak s Barcelonom i Realom

Nogometaši Villarreala svladali su s 2:1 Mallorcu na domaćem terenu u ogledu 13. kola španjolske La Lige čime su upisali četvrtu ligašku pobjedu u nizu.

Dva su pogotka postignuta na samom početku dvoboja. Već u petoj minuti Villarreal je poveo golom Morena, ali je odgovor Mallorce bio brzopotezan i Samu Costa je u osmoj izjednačio na 1:1.

Na sve načine je pokušao Villarreal do kraja vratiti vodstvo i upisati očekivanu domaću pobjedu i uspio je u tome tek u 83. minuti. Odlično se pred suparničkim vratima snašao Oluwaseyi i petom pogodio za slavlje svog sastava. Villarreal je potvrdio treće mjesto na ljestvici te ima samo dva boda manje od vodećeg dvojca, Barcelone i madridskog Reala.