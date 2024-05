Zekić: Matković? Njega prati sv. Ante, zaslužio je ovo

Podijeli :

NK Osijek

Trener Osijeka Zoran Zekić otkrio je razmišljanja nakon slavlja nad Lokomotivom na Opus Areni u 33. kolu HNL-a.

Bila je ovo prva pobjeda Osijeka na Opus Areni od 18. svibnja i susreta s Goricom.

“Nisam znao da toliko dugo nismo pobijedili doma. Imao sam neki dobar osjećaj, sve je leglo na svoje mjesto. Lokomotiva zaslužuje sve pohvale, a mi moramo češće igrati na ovoj razini. Zaboravljate svi koliko smo mi uveli mladih igrača u momčad, pet, šest. To je naše veliko veselje i naravno da bih volio da više igramo bolje, ali doći će vrijeme i za to.

Uživao sam u svemu i zahvaljujem se igračima na ovakvoj predstavi kao i cijelom stadionu. Opus Arena je danas bila ono što uvijek treba biti. To smo možda malo pogubili u zadnje vrijeme, ali mislim da smo sad na dobrom tragu. Lokomotiva ima lakši raspored od nas, mi imamo tri derbija do kraja, ali to me raduje jer smo mi u tim trenucima najbolji”, rekao je Zoran Zekić nakon utakmice.

Komentirao je i Antona Matkovića.

“Njega prati sv. Ante, igra fantastičan nogomet. Nije on ni svjestan svoje snage, naravno, ima tu još nedostataka, ali zaslužio je ovo. Svaki dan mu govorimo da ima još puno stvari za popraviti. Dobro je odgojen, pravi je profesionalac.

Neki dan smo igrali jednu prijateljsku utakmicu, a on mi je rekao “Treneru, ja sam ovdje prije godinu i pol dana igrao u juniorima i to stopera”.. Ovaj klub je prije žurio s prodajom igrača, a u ovom trenutku se nadam da će i Anton i njegovi agenti i roditelji biti prizemni i da će shvatiti da u Osijeku može jako lijepo odrasti.”

Hoće li moći zadržati Ramona Miereza nakon ovakve sezone u kojoj je zabio već 18 golova?

“Razgovarali smo neki dan i rekao sam mu da dobro razmisli hoće li negdje imati ljubavi i podrške kao ovdje. Jako nam puno znači. Prošao je puno klubova i normalno je da razmišljaš o svemu kad dobro igraš i kad dobro zabijaš. Ali, ako nije neka velika razlika, možda mu je bolje da ostane tu jer je ovo već njegov grad i priča fantastično hrvatski. Uvjeren sam da će to dobro ispasti.”