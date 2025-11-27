Zajc nakon debakla u Lilleu: ‘U prvenstvu nas očekuje Gorica i to nam je najvažnije’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Veznjak Modrih podijelio je dojmove nakon teškog poraza protiv Lillea.

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0).

Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je Miha Zajc:

“Mislim da smo čak krenuli dobro, imali smo poništen gol. Ali na kraju su oni bili bolji, primili smo na početku dva prelaka gola i bilo se teško vratiti. U prvenstvu nas sada očekuje Gorica i to nam je najvažnije”, poručio je.

Slovenac smatra kako su suviše lako primili prva dva gola:

“Bili su bolji, kvalitetniji, možda su i više htjeli od nas, i to je onda tako. Nije bila naša večer. Moramo gledati naprijed i fokusirati se na utakmice koje dolaze. Prva dva udarca primili smo prelako, iz polukontre. Da smo barem primili gol kad su dominirali, a ne ovako, iz polukontre, ali tako je kako je”, zaključio je Zajc.