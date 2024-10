Vlaović za SK: Šokantno je bilo vidjeti da je Salzburg favorit, oni nemaju klasu kao Dinamo

Podijeli :

RHR-FOTO TK via Guliver

Dinamo je došao do prve ovosezonske pobjede u Ligi prvaka i trenutačno se nalazi u zoni, koja vodi u sljedeću fazu natjecanja. Zanimljivo, zadnje gostujuće slavlje što se Lige prvaka tiče ostvario je još u studenom 1998. godine protiv Ajaxa u Amsterdamu. Završilo je 1:0, a strijelac je bio Josip Šimić. Dakle, prošlo je dugih 26 godina i zbog toga je ovaj trijumf protiv Salzburga poseban.

Goran Vlaović je za Sport Klub analizirao ovaj dvoboj te usporedio kakvi su Salzburg i Dinamo danas. Dotaknuo se bodovne forme Dinama i Slovana iz Bratislave, koji je idući protivnik.

Kako ste vidjeli pobjedu Dinama u Salzburgu?

“Igranje Lige prvaka je velika stvar, a ostvariti pobjedu je fantastično. Treba čestitati igračima i stručnom stožeru na ovoj pobjedi. Mislim da je donijela puno toga dobrog. Od poboljšanja atmosfere u klubu, koeficijenta do financijske injekcije, koja je nezanemariva u svakom slučaju.

Puno dobrih stvari se dogodilo i stvarno treba uživati u ovoj pobjedi. Pogotovo od rušenja negativnog rekorda, a to je Dinamo nije dugo pobijedio u gostima što se Lige prvaka tiče. Puno toga dobrog je donijela ova pobjeda i zbog toga sam presretan.”

Ovom pobjedom Dinamo je napredovao u poretku. Skočio je sa 30. mjesta na 22. poziciju, koja donosi prolaz dalje.

“Bilo bi lijepo da se sada prekine i ne igra dalje. Ne znači puno jer ima još dosta utakmica. Bit će svašta, ali bilo bi lijepo kada bi se ostalo na toj poziciji.”

Susret je vodio pomoćni trener Danijel Jumić jer je Nenad Bjelica bio isključen protiv Monaca.

“Ovo nije prva ovakva situacija u nogometu. Vjerujem da su ljudi, koji rade zajedno imali određen kontakt tijekom utakmice. Ako nisu, vjerujem da su dosta toga prošli zajedno. Bjelica i Jumić znaju jedan drugoga, mogućnosti momčadi te razmjenjuju mišljenja. Iako, Bjelica ima zadnju riječ. Svi zajedno su sudjelovali u ovoj pobjedi.”

Ovo je bio deveti međusobni ogled. Dinamo je tek drugi put pobijedio Salzburg, a prva i jedina pobjeda bila je još prije osam godina.

“Što se Salzburga i Dinama tiče, ne smijemo ih uspoređivati sa velikom razlikom u godinama. To se odnosi na utakmice i momčadi. Vratio bih se na trenutačno stanje ove dvije momčadi. Mislim da je Dinamo puno bolja momčad od Salzburga. Iznenadilo me s obzirom na medijske napise koliko vrijede i da su favoriti po kladionicama. U posljednje vrijeme Salzburg nema bajne rezultate i prodao je dosta igrača.

On je tvornica vrhunskih igrača, ali nema kvalitetu Dinama. Na primjer, nema igrače poput Baturine i Sučića. Prije utakmice očekivao sam pozitivan rezultat, iako austrijski nogomet ima puno trke i brzu igru pa to može biti problem. U nekom dijelu utakmice malo smo patili i to će uvijek biti tako, ali kvaliteta je na strani Dinama i ovaj rezultat je realan.”

Dinamo je u pozitivnom nizu. Ovo je bila druga uzastopna utakmica u kojoj nije izgubio, a od mogućih devet bodova osvojio je četiri boda. Možemo li biti zadovoljni sa bodovnim učinkom?

“Naravno da možemo biti zadovoljni, ali ostaje žal za izgubljena dva boda protiv Monaca koja su bila zaslužena. To je nogomet i nadamo se da će se negdje vratiti. Slijede utakmice protiv teških suparnika. Imaju dvije u kojima Dinamo može tražiti bodove, a to su Slovan i Celtic koji imaju kvalitetu za razliku od Salzburga. Bit će dosta teško, ali Dinamo je konkurentan u te dvije utakmice. Ako bi uzeo bodove u tim utakmicama, mislim da bi situacija bila super.”

Spomenuli ste Slovan, koji je sljedeći suparnik Dinama. Njihov posljednji nastup protiv Girone završio je porazom i trenutačno je zadnji u poretku bez bodova.

“Uvjeren sam da će biti drugačija utakmica. Slovan ima igrače sa iskustvom i ne vjerujem da će se nadigravati sa Dinamom. Mislim da će igrati jako tvrdo bez obzira što je na svom stadionu. Dinamo mora biti jako oprezan jer se ide sa idejom da je Slovan slab i da nema bodova, a možeš naletjeti na vrlo tvrd orah. Nadam se da će se igrači i stožer pripremiti te da će riješiti na najbolji mogući način.”