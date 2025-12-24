VIDEO / Zvijezda Manchester Uniteda braniteljima naslova donijela prvu pobjedu na AFCON-u

Podijeli :

U Marakešu je na Badnjak Obala Bjelokosti, aktualni prvak Afričkog kupa nacija, igrala prvo kolo kontinentalnog natjecanja protiv reprezentacije Mozambika. Obala Bjelokosti je uz određene probleme uspjela slaviti s 1:0 protiv 102. reprezentacije svijeta.

Unatoč boljoj igri u prvom poluvremenu Obala Bjelokosti nije uspjela slomiti otpor Mozambika pa se na poluvrijeme otišlo s 0:0.

Ipak, Slonovi nisu odustajali, a to im se isplatilo već nakon četiri minute drugog dijela. Tada je Amad Diallo, krilni igrač Manchester Uniteda, iskoristio nepažnju obrane te je pogodio za 1:0 Obale Bjelokosti.

Bilo je prilika u drugom dijelu za 2:0, no nisu uspjeli Slonovi zabiti pa su do kraja morali strepiti da Mozambikov “zalutali metak” ne uđe u mrežu. Na kraju se to nije dogodilo te je Obala Bjelokosti s 1:0 uspješno započela obranu naslova na Afričkom kupu nacija.

U skupini F još se nalaze Kamerun i Gabon, a njihov susret, koji počinje u 21 sat, možete gledati na Sport Klubu 1.

