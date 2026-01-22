VIDEO / Zvezda do europskog proljeća u Švedskoj preko mladića koji je zaludio Arsenal

Podijeli :

Crvena zvezda dominirala je igrom u Švedskoj te je četvrtom uzastopnom pobjedom u Europskoj ligi, rezultatom 1:0 protiv Malmoa, potvrdila plasman u nokaut-fazu natjecanja i osigurala proljeće na međunarodnoj sceni.

Igra Zvezde na službenom debiju trenera Dejana Stankovića u povratničkom mandatu bila je uvjerljivija od samog rezultata. Malmö je ostao potpuno nemoćan.

Trenutak odluke bio je „mat u tri poteza“. Rodrigo je poslao loptu prema Arnautoviću, iskusni centarfor izbjegao je zaleđe i lijepo asistirao, a mladi Kostov uklizao i pospremio loptu u mrežu.

Inače, za 17- godišnjeg Kostova je zainteresiran engleski velikan Arsenal, u tolikoj mjeri da su na Emiratesu spremni platiti 20 milijuna eura za njega.