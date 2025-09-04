VIDEO / Wales pobijedio Kazahstan i privremeno skočio na prvo mjesto kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Europske kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nastavili su Kazahstan i Wales susretom u Astani. Reprezentacije su kvalifikacije otvorili u suprotnom tonu, Wales je stvorio solidnu zalihu bodova dok je Kazahastan jedino pobijedio protiv Lihtenštajna. Tako u ovom susretu pobjeda Walesa od 1:0 pogotkom Kieffera Moorea nije bila iznenađujuća.

Velški napadač koji igra Wrexham, klub dvojice glumaca Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneyja III., zabio je pogodak u 24. minuti susreta. Naplatio je Wales tako dominaciju u susretu. Bio je to i jedini pogodak na utakmici te je država s juga Velike Britanije upisala važnu pobjedu.

Ovim slavljem skočili su privremeno za prvo mjesto skupine J ispred Sjeverne Makedonije i Belgije. Imaju dva boda više od Makedonaca koji su slobodni u ovom kolu te šest bodova i tri utakmice više od Belgijanaca. Oni kasnije večeras igraju protiv Lihtenštajna.

