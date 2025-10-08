VIDEO / Vratar nevjerojatnom greškom vratio protivnike u život i koštao svoju ekipu plasmana na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Zelenortska Republika mogla je pobjedom u Libiji osigurati povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo, ali već u prvoj minuti je Roberto Lopes, obrambeni igrač Shamrock Roversa zabio autogol za vodstvo domaćih. Uzvratili su Zelenorčani preko Telma Arcanja, ali ubrzo je Libija ponovno povela i to s 3:1. Ipak Zelenortska Republika vratila se na 3:3, a ključan detalj dogodio se u 76. minuti kada je libijski vratar Murad Al Wuheeshi propustio uhvatiti dodavanje te mu je lopta prošla kroz ruke, a potom i u gol.

Ovim bodom Zelenorčani su došli do 20 bodova te imaju dva više od Kameruna koji je pobijedio Mauricijus s 2:0. Ono što je loše za Zelenortsku Republiku je što imaju lošiju gol-razliku, no olakotna okolnost je što će na domaćem terenu ugostiti slabašni Eswatini.

U slučaju pobjede doći će do povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo, a u slučaju remija morat će se osloniti na kiks Kameruna protiv Angole. Libija je ostala na teoriji da pobjedom protiv Mauricijusa dođe do drugog mjesta koje može voditi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.