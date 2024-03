(VIDEO) Vinicius se rasplakao nakon pitanja o rasizmu: ‘Samo želim igrati nogomet…’

Podijeli :

xBaguxBlancox via Guliver

Na press konferenciji Brazila uoči prijateljskog susreta sa Španjolskom bilo je dosta emotivno.

Napadač Brazila i Real Madrida, Vinicius Junior, često je na meti rasizma. Jedno od pitanja o tome na pressici ga je i rasplakalo.

“Žao mi je, ali samo želim igrati nogomet, učiniti sve za klub i obitelj. Ne želim nikad vidjeti crnce kako pate.”

Unatoč svemu, nije razmišljao otići iz Reala.

“Nikad nisam razmišljao o odlasku iz Španjolske jer bi to značilo da rasisti dobivaju ono što žele. Neću napustiti najbolji klub na svijetu. Ostat ću čvrst i jak jer me podržavaju predsjednik i klub. Verbalni rasizam se ne događa samo u Španjolskoj, već i u cijelom svijetu. Svakim danom kad odem kući sam sve tužniji. Nitko me ne podržava”, kazao je Vinicius pa dodao:

“Siguran sam da Španjolska nije rasistička zemlja, ali ima puno rasista i mnogi od njih su na stadionima. Moramo se promijeniti jer mnogi od njih ne znaju što je rasizam. Vrijeđaju me zbog moje boje kože i tako me tjeraju da igram loše. Mogu mi reći mnoge druge stvari, a ja im ništa neću odgovoriti. Nadam se da ću moći ići na terene i ne razmišljati o tome što bi se moglo dogoditi.”

Nakon Viniciusovog monologa rasplakao se i novinar koji mu je postavio pitanje o rasizmu.

Susret Španjolske i Brazila pratite u utorak od 21.30 sati na Sport Klubu 8.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.