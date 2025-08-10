VIDEO / Very Nais! Dojučerašnji igrač šampionske Rijeke debitirao golom u novom klubu

Podijeli :

Na otvaranju portugalskog nogometnog prvenstva Arouca je kod kuće s 3:1 porazila AFS. Dva je pogotka za domaćine postigao Trezza, a jedan i to drugi po redu, Nais Djouahra, krasnim udarcem s 15 metara. Dojučerašnji član šampionske Rijeke potpisao je kao slobodan igrač dvogodišnji ugovor s Aroucom i odmah zabio u debitantskom nastupu. Djouahra je u završnici prošle sezone zabio neke važne golove za Rijeku, kao u pobjedi 1:0 u Šibeniku i potom u revanšu kupa u slavlju nad Slaven Belupom, također u pobjedi 1:0.

