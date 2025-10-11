VIDEO / Španjolska svladala Gruziju i došla korak bliže Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

U utakmici trećeg kola skupine E Španjolska je ugostila Gruziju u Elcheu te je došla do svoje treće pobjede iz isto toliko susreta. Španjolci su poveli golom Yeremyja Pina da bi u drugom dijelu za 2:0 zabio Mikel Oyarzabal. Nakon toga više nije bilo pogodaka te je Španjolska ostala na vrhu skupine E.

Španjolska je u Elcheu rutinski svladala Gruziju sa 2:0 golovima Pina (24) i Oyarzabala (64). Pino je doveo Španjolce u vodstvo u prvom dijelu pogotkom nakon ubačaja, a u drugom poluvremenu je Oyarzabal sjajnim slobodnjakom donio potvrdu pobjede Furije. Između ta dva pogotka vidjeli smo i Mamardašvilijevu obranu kaznenog udarca koji je izveo Barcelonin Ferran Torres.

U drugoj utakmici ove skupine Turska je u Sofiji bila uvjerljiva protiv Bugarske sa 6:1. Na poluvremenu je bilo 1:1, Guler (11) je doveo Tursku u prednosti, a Kirilov (13) ekspresno poravnao, ali početkom nastavka je Popov (49-ag) postigao efektni autogol i otvorio put Turskoj ka pobjedi kojeg su proširili Yildiz (51, 56), Celik (65) i Kahveci (90+3).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.